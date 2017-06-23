《技术解析》布兰特原油可能重新测试44.54美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月23日 - 据波浪型态、费波纳奇比率分析，布兰特原油期货可能重新测试位于每桶44.54美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2s1qvXQ

该支撑位是下行C浪的86.4%费波纳奇预测位，该浪为始于1月3日高点58.37美元的三浪周期中的第三浪。

理论上讲，C浪可能达到42.94美元。但不太清楚如何以及何时达到该目标，尤其是在44.54美元支撑位引发反弹的情况下。

除了各种预测位以外，C浪还受到自2016年1月20日低点27.10美元到58.37美元上行走势的费波纳奇一系列回档位的影响。

回档位分析显示，鉴于布兰特原油已经跌破46.42美元，则目标为50%费波纳奇回档位42.74美元。下行趋势线也暗示目标为该水准。若突破45.71美元，则可能升至46.42美元。只有突破46.42美元，才意味着跌势逆转。(完)