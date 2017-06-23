《技术解析》布兰特原油可能重新测试44.54美元的支撑位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月23日 - 据波浪型态、费波纳奇比率分析，布兰特原油期货可能重新测试位于每桶44.54美元的支撑位。
该支撑位是下行C浪的86.4%费波纳奇预测位，该浪为始于1月3日高点58.37美元的三浪周期中的第三浪。
理论上讲，C浪可能达到42.94美元。但不太清楚如何以及何时达到该目标，尤其是在44.54美元支撑位引发反弹的情况下。
除了各种预测位以外，C浪还受到自2016年1月20日低点27.10美元到58.37美元上行走势的费波纳奇一系列回档位的影响。
回档位分析显示，鉴于布兰特原油已经跌破46.42美元，则目标为50%费波纳奇回档位42.74美元。下行趋势线也暗示目标为该水准。若突破45.71美元，则可能升至46.42美元。只有突破46.42美元，才意味着跌势逆转。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 李爽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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