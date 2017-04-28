《技术解析》布兰特原油可能升至52.32美元

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月28日 - 鉴于布兰特原油期货已经突破每桶51.30美元的阻力，可能升至下道位于52.32美元的阻力位。
这两道阻力位分别是1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪的61.8%和50%费波纳奇回档位。
油价从周四低点50.54美元强劲反弹，显示逆转了下行走势。小时图RSI指标呈现多头背离，以及日线阴阳烛图表(K线图)出现锤形线，进一步显示跌势逆转。
51.30美元目前为支撑位，若该水准失守，则下看50.59美元。(见图1)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。