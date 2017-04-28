《技术解析》布兰特原油可能升至52.32美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月28日 - 鉴于布兰特原油期货已经突破每桶51.30美元的阻力，可能升至下道位于52.32美元的阻力位。

图1：tmsnrt.rs/2oObreM

这两道阻力位分别是1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪的61.8%和50%费波纳奇回档位。

油价从周四低点50.54美元强劲反弹，显示逆转了下行走势。小时图RSI指标呈现多头背离，以及日线阴阳烛图表(K线图)出现锤形线，进一步显示跌势逆转。

图2：tmsnrt.rs/2oOm3dr

51.30美元目前为支撑位，若该水准失守，则下看50.59美元。(见图1)