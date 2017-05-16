《技术解析》布兰特原油上看53.80美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月16日 - 布兰特原油期货可能突破52.51美元的弱阻力，并进一步升至下一道阻力位53.80美元。

图表：tmsnrt.rs/2qL6uZm

第二道阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至2017年1月3日高点58.37美元这波上升趋势的14.6%费波纳奇回档位。分析显示目前这波反弹是位于46.42美元的支撑位引起的。亦显示油价已经突破50.99美元，上看53.80美元。

同时，油价在52.51美元面临第一道阻力，此位是从58.37美元至5月5日低点46.64美元下行走势的50%费波纳奇回档位。短暂升穿这道阻力后，布兰特原油很可能突破此位，并进一步上涨。

支撑位见50.99美元，若跌破则下看49.41美元。(完)