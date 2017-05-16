《技术解析》布兰特原油上看53.80美元

瑞达期货：沪胶缺乏反弹动能及基本面提振因素，价格重心下移
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月16日 - 布兰特原油期货可能突破52.51美元的弱阻力，并进一步升至下一道阻力位53.80美元。
第二道阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至2017年1月3日高点58.37美元这波上升趋势的14.6%费波纳奇回档位。分析显示目前这波反弹是位于46.42美元的支撑位引起的。亦显示油价已经突破50.99美元，上看53.80美元。
同时，油价在52.51美元面临第一道阻力，此位是从58.37美元至5月5日低点46.64美元下行走势的50%费波纳奇回档位。短暂升穿这道阻力后，布兰特原油很可能突破此位，并进一步上涨。
支撑位见50.99美元，若跌破则下看49.41美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
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