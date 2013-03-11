美国金融：高盛2012年商品业务营收降逾60%，降幅在华尔街居前

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透纽约3月11日 - 华尔街大宗商品业务营收去年骤降至纪录低位，因监管收紧和价格波动有限，令曾经主宰市场的交易商高盛 、摩根大通 和摩根士丹利 的经营遭到挤压。
三家公司均公布2012年石油、谷物和铜交易的营收出现百分比两位数降幅，突显迟滞市场和限制自营交易的规定带来冲击。
被誉为商品交易业内翘楚的高盛降幅最大，该行年报显示，2012年大宗商品营收较上年重挫逾60%至区区5.75亿美元。与2009年的逾45亿美元相比，更是骤降了近90%。
摩根士丹利2012年商品营收减少20%。
摩根大通商品营收下降16%至24亿美元。自2008年金融危机以来，摩根大通透过一系列大胆的并购案扩大对商品领域的涉足，目前表现超过高盛和摩根士丹利。
未能立即联系到几家银行的发言人就此发表评论。(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。