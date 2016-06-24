分析师观点：大宗商品市场对英国公投结果反应各异 金价飙涨

路透伦敦6月24日 - 大宗商品市场周五对英国公投决定退出欧盟作出反应，油价及铜价大跌，金价则飙涨。以下为分析师对市场展望的看法。

PVM OIL ASSOCIATES技术分析师TAMAS VARGA：

今天早上(原油)合约看起来不太好。我们在今天盘初已经看到一些合乎逻辑的“恐慌性卖盘”。这个卖压似乎暂时停止，但不能排除即将有进一步下行压力。

荷兰银行资深能源经济分析师HANS VAN CLEEF：

今天焦点在于避开风险--很大程度由市场信心主导。下周要如何交易将很有意思，因为到时候初步冲击已经过去，到了一定时候，市场应该会回头重新检视基本面。

今天一切都和信心有关，每个人都面面相觑说“接下来呢？”

ETF证券研究及投资策略主管JAMES BUTTERFILL：

金价有可能升至1,400美元，铂金等其他贵金属则有诱人的基本面。

SEB首席商品市场分析师BJARNE SCHIELDROP：

我们认为今日油价尚未见底，在最糟糕的情况出现前，布兰特原油可能跌至每桶45美元甚至更低。

我们坚定维持我们的看法，即英国脱欧引发的卖压将带来极佳的买入机会，或许是这轮油市周期里的最后一次大好买入机会。需要特别指出的是，我们‘趁着脱欧抛售的机会买入‘这一策略也得到很多其他银行的认同，因此要想持续在油价低点敲进买单是不可能的事情。

CAPITAL ECONOMICS的首席欧洲市场分析师JONATHAN LOYNES：

我们维持此前观点，即英国脱欧所造成的最终损害将比一些较悲观的预期要小得多。

英国央行货币政策委员会料将研究英镑下跌给通胀带来的影响，他们或者维持宽松政策更长时间，或者进一步放宽政策。降息和扩大资产购买计划都是央行可能采取的手段，同时英国央行还将与其他央行协调行动，以保持流动性充裕和平缓汇市波动。（完）