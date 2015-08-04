下半年大宗商品价格维持低位 进口将继续低位运行--商务部

* 中国进口将继续低位运行--商务部

* 但贸易条件获明显改善

* 生猪市场供应不会出现明显短缺 (新增更多发布会内容)

路透北京8月4日 - 中国商务部发言人沈丹阳周二表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。

他在商务部举行的新闻发布会上并提到，看此轮生猪价格上涨是对近两年多来大幅下跌的修复，是市场的一种自身修复行为，市场供应不会明显短缺。这一判断也与此前发改委官员的结论一致。

“从农业部生猪存栏的统计数据看，目前生猪存栏还处在一个相对较高的水平，市场供应不会出现明显的短缺。”沈丹阳表示。

他称，为了切实保障猪肉市场供应，近期商务部已会同相关部门就如何做好猪肉市场保供工作进行了研究，储备了必要的措施。下一步，商务部将继续加大生猪市场监测力度，特别是要做好重要节假日猪肉市场的供应工作。

在提及进口持续低位时，沈丹阳指出，从经济效益角度考虑，也有有利的一面。比如，今年上半年中国整体进口平均价格下降超过10%，同期出口平均价格与去年基本持平，这意味着中国对外贸易条件大幅改善。

据他介绍，今年上半年，仅原油、塑料、大豆等8大类大宗原材料进口价格下降就减少付汇769.5亿美元（折合人民币约4,700亿元），大幅降低了国内企业生产成本，提高了效益。

中国今年上半年进出口总额11.53万亿元人民币，同比下降6.9%，其中出口同比增长0.9%，进口同比下降15.5%，贸易顺差1.61万亿元人民币。

沈丹阳在发布会上还介绍了中国与“一带一路”沿线国家经贸合作情况。今年上半年，对外贸易方面，中国与沿线国家双边贸易总额4,853.7亿美元，同比下降8.4%，占同期中国进出口总额的25.8%。其中，对沿线国家出口2,957.7亿美元，增长1.9%，占出口总额的27.6%；自沿线国家进口1,896亿美元，下降20.9%，占进口总额的23.4%。

吸收外资方面，“一带一路”沿线国家对华投资设立企业948家，同比增长10.62%；实际投入外资金额36.7亿美元，同比增长4.15%。从所投资的行业看，信息传输、计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业实际投入外资增长幅度较大.

从国别来源看，实际投入外资增幅较高的国家有：马来西亚（增长135.51%）、沙特阿拉伯（增长697.27%）、波兰（增长3,621.92%）、俄罗斯（增长129.36%）、斯洛伐克共和国（增长196.67%）。

对外直接投资方面，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，投资额合计70.5亿美元，同比增长22%，占非金融类对外直接投资的15.3%。投资主要流向新加坡、印尼、老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦和泰国等。（完）

(发稿 宿泱韫/沈燕; 审校 张喜良/曾祥进)

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