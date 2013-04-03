投行观点：瑞士信贷修正商品价格预估

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透4月3日 - 瑞士信贷表示：
* 将2013年布兰特原油价格预估从每桶115美元下修至112美元。
* 将2013年美国西德克萨斯中质油价格预估从每桶102.75美元下修至98美元。
* 将2013年美国天然气价格预估从每百万英热单位3.70美元上修至4美元。
* 将2013年银价预估从每盎司32.20美元下修至28.50美元，2014年银价预估从31.30美元下修至27.20美元。
* 将2013年铂金(白金)价格预估从每盎司1,695美元下修至1,655美元，2014年铂金价格预估从1,810美元下修至1,790美元。
* 将2013年铝价预估从每吨2,013美元下修至1,990美元。
* 将2013年铅价预估从每吨2,390美元下修至2,325美元。
* 将2013年芝加哥期货交易所(CBOT)小麦价格预估从每蒲式耳770美分下修至670美分，2014年小麦价格预估从670美分下修至628美分。
* 将2013年CBOT大豆价格预估从每蒲式耳1,380美分下修至1,360美分，2014年大豆价格预估从1,230美分下修至1,219美分。
* 将2013年金价预估从每盎司1,740美元下修至1,580美元，2014年金价预估从1,720美元下修至1,500美元。
* 将2013年钯金价格预估从每盎司725美元上修至770美元，2014年钯金价格预估从800美元上修至880美元。
* 将2013年铜价预估从每吨8,113美元下修至7,482美元，2014年铜价预估从7,500美元下修至6,675美元。
* 将2013年镍价预估从每吨18,050美元下修至16,823美元。
* 将2013年锌价预估从每吨2,188美元下修至2,071美元。
* 将2013年CBOT玉米价格预估从每蒲式耳610美分上修至630美分，2014年玉米价格预估从520美分上修至535美分。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应