投行观点：瑞士信贷修正商品价格预估

路透4月3日 - 瑞士信贷表示：

* 将2013年布兰特原油价格预估从每桶115美元下修至112美元。

* 将2013年美国西德克萨斯中质油价格预估从每桶102.75美元下修至98美元。

* 将2013年美国天然气价格预估从每百万英热单位3.70美元上修至4美元。

* 将2013年银价预估从每盎司32.20美元下修至28.50美元，2014年银价预估从31.30美元下修至27.20美元。

* 将2013年铂金(白金)价格预估从每盎司1,695美元下修至1,655美元，2014年铂金价格预估从1,810美元下修至1,790美元。

* 将2013年铝价预估从每吨2,013美元下修至1,990美元。

* 将2013年铅价预估从每吨2,390美元下修至2,325美元。

* 将2013年芝加哥期货交易所(CBOT)小麦价格预估从每蒲式耳770美分下修至670美分，2014年小麦价格预估从670美分下修至628美分。

* 将2013年CBOT大豆价格预估从每蒲式耳1,380美分下修至1,360美分，2014年大豆价格预估从1,230美分下修至1,219美分。

* 将2013年金价预估从每盎司1,740美元下修至1,580美元，2014年金价预估从1,720美元下修至1,500美元。

* 将2013年钯金价格预估从每盎司725美元上修至770美元，2014年钯金价格预估从800美元上修至880美元。

* 将2013年铜价预估从每吨8,113美元下修至7,482美元，2014年铜价预估从7,500美元下修至6,675美元。

* 将2013年镍价预估从每吨18,050美元下修至16,823美元。

* 将2013年锌价预估从每吨2,188美元下修至2,071美元。