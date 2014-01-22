三大“商品货币”2014年料将节节败退

图为各种面额的加元纸币。 REUTERS/Chris Wattie

* 加元、澳元、新西兰元前景看空

* 货币政策转向、美国收益率升高将使之受打击

撰稿 Anirban Nag 编译 张明钧/李春喜/许娜

路透伦敦1月21日 -全球经济虽见好转，但澳元、加元及新西兰元在2014年料将节节败退，其前景在更大程度上可能系于国内的货币政策走向。

这三大货币通常受惠于经济活动升温，而世界银行已经在上周调高全球经济成长预估。这三个国家为铁矿石、原油及农产品的出口大国，且出口对象也非仅局限于中国。

但这样传统的连动模式可能在今年被打破，因澳洲及加拿大经济放缓，导致投资人将当地很有可能放宽货币政策的因素反映在汇价上。

在此同时分析师指出，虽然新西兰经济持坚，投资人也积极反应未来12个月的升息可能，但这一情势可能在未来数周内瓦解，推动新西兰元下跌。

多位分析师指出，上述三大货币与大宗商品等风险偏高资产的连动关系在2013下半年面临压力，可能会进一步受挫，这样的趋势反映在期权市场空头押注增加。

“全球经济成长题材货币与全球景气循环的连动性将加速瓦解，”加拿大CIBC World Markets汇市策略主管Jeremy Stretch表示。

“澳元、加元及新西兰元料将进一步走软，有鉴于投资人在新西兰元汇价上积极反应升息可能性，三者之中新西兰元可能跌幅最深。”

三种货币兑美元在2013年皆下跌，因投资人为美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始缩减货币刺激预作准备，而美联储的刺激政策曾协助压低美元汇价。

**前景看空**

澳元兑美元周一触及三年半低点0.8756美元，在2013年贬值14%之后，今年以来已续跌超过1%。加元兑美元周二触及四年低点0.9076美元，今年以来已贬值3.5%。

新西兰元兑美元过去一周走软，因投资人对于未来12个月升息100个基点的预期有所减弱。

汇丰控股的外汇策略主管DavidBloom表示，美联储撤回刺激政策今年可能进一步推动美元上涨。加元和澳元的收益率都在下降，这使美元相对更具有吸引力。

Bloom称，虽然美联储在缩减购债计划，但鉴于加拿大近来经济疲弱，可能令该国央行的政策立场更加温和。加拿大央行将在周三举行会议。

这可能使两年期美国公债和加拿大公债收益率之差的变化更有利于前者，从而推动美元上涨。汇丰预计未来12个月美元兑加元将由当前的1.10加元涨至1.12。

另一方面，增长放缓、通胀较低、甚至澳洲央行进一步降息都可能会打击澳元。

“如果市场预期美国利率上升，而经济前景的不确定性使澳洲的利率预期很低，那么(两国公债的)利差变动将指向澳元走低，”Bloom并称。

澳洲经济成长放慢，因其最大出口市场中国的增长力道不及预期。高盛发表报告称，由于矿业建设热潮消退，澳洲经济可能在2014年继续放缓。

“我们预计未对冲的资本流入带来的正面影响将开始减少，因此仍预计澳元将走软，”高盛分析师Tim Toohey称。他估计澳元12个月后将跌至0.85美元。

澳元、加元和新西兰元的疲弱前景在期权市场也有所体现。

风险逆转指标偏向澳元、加元和新西兰元卖权。(完)

(译文审校 徐文焰/王翔琼)

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