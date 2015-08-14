人民币贬值将给大宗商品带来更多下行压力--高盛

路透新加坡8月14日 - 高盛认为，人民币贬值暗示全球宏观经济状况已经转而恶化，将给大宗商品市场带来更多下行压力。

“人民币贬值对大宗商品市场非常重要，我们相信这暗示全球宏观经济情况已经发生改变，”高盛在客户报告中说。

“就连中国也已陷入大宗商品通缩、经济成长(放缓)以及去杠杆化趋势之间的恶性循环...(而且)我们相信，大宗商品市场受到的最终影响为偏空，”报告称。

高盛称，其认为铝和钢价将尤其承受下跌压力。

“人民币走软将使中国大宗商品出口商的利润率改善，并使中国生产商开始赶上其他新兴市场生产商，后者目前已因本币贬值而受益，”高盛表示。

“这或将提高出口量较多且人民币成本所占比重较高的大宗商品的供应量...”(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。