大宗商品价格尚未见底 因削减供应力度不够--高盛

路透新加坡/班加罗尔11月19日 - 美国投行高盛(GS.N)表示，大宗商品价格可能还会大幅下跌，因为面对中国等主要消费国需求下降，能源、金属和农产品生产商在供应方面做出的调整还不够。

全球经济增长减速，中国经济向消费带动转型，都导致原材料价格持续低迷。汤森路透/Jefferies CRB指数.TRJCRB今年迄今已下跌20%，为2008年以来最大年度跌幅。

“疲弱程度远超过我们最初的预期，”高盛分析师在一份报告中写道。

这些分析师周四表示，有迹象显示美国石油生产商及石油输出国组织(OPEC)产油国可能减产，这或许有助于市场到2016年末恢复平衡，金属和散货市场的供应反应可能更慢一些。

“因此大宗商品价格需要在更长时间内低于当前水准，继续调整走势，并修正当前的供应过剩局面，”分析师称。

原油存量目前处于纪录高位附近，高盛警告“如果供应过剩规模超出物流和存储能力，油价崩跌至生产成本水平的风险将会加大”。

高盛对美国原油价格的三个月预估为每桶38美元，布兰特原油价格预估为43美元。目前两种原油价格分别为40.76和44.43美元。

高盛表示，供应调整一直不充分，同时新兴市场疲弱也让大宗商品的需求情况更加令人失望，铜和铁矿石消费所受影响尤其大。

高盛预期，伦铜价格到2016年中期将降至4,500美元，并补充说，由于中国需求放缓，铜价风险偏于下档；同时预计明年铁矿石价格将降至每吨44美元，2017年达40美元。

期铜目前在4,600美元上方交投，铁矿石价格在45.80美元。

他们表示，“迄今为止供应的调整仍然不够，需求方面要么是增长甚微，在如此缓慢的供应调整面前起不到作用，要么干脆就是在下滑。”

“价格大跌的风险仍然很高，”他们谈及石油和其它大宗商品时说。(完)