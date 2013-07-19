大宗商品对冲基金规模逐月下降 创最长一波下滑趋势

路透伦敦7月18日 - 押注大宗商品价格的基金自1月以来规模逐月下降，创下最长一波的下滑趋势。在大宗商品超级周期可能已走完的情况下，这让人更加担心起商品对冲基金的获利能力。

根据Newedge商品指数，今年上半年此类基金规模平均下滑3.58%。该指数显示，此前只有在2002-03年曾出现连续五个月下降的纪录。

对冲基金市场本身有在所有市场赚钱的能力，但是交易黄金、谷物和天然气等大宗商品的基金，过去三年均未能实现年度获利。

这种疲弱的表现将对业界造成调降费用及实施回钩机制的的压力。这种机制允许投资人在基金报酬率持续无法达到期待时，投资人可要求索回一些在基金绩效表现优异时支付给经理人的额外费用。

“传统上这类基金大多会对冲商品周期的波动，或者套利商品价差，”对冲基金投资者Kairos的资产配置经理Michele Gesualdi说。

“超级周期结束造成了第一道伤害，然后是远期市场波动及价差越来越高，让日子越来越不好过。”

投资于股票等其他资产类别的对冲基金表现今年反弹，其中包括投资采矿和能源类股的基金，这亦加剧了商品基金的困局。

浏览大宗商品2013年表现图表，请点选(link.reuters.com/reb25t)

黄金基金也遭遇重挫。对美联储将缩减购债计划的预期今年打压金价大跌。之前正是这项计划推动了金价触及纪录高位。

美国亿万富豪John Paulson旗下的黄金基金6月锐降23%，今年跌幅高达65%。

尽管录得亏损，但多数基金并不像今年商品价格跌的那么惨。截至6月末，涵盖19种商品的汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).TRJCRB跌5.7%。

一些基金还取得不错表现。Mike Coleman旗下的Merchant商品基金在过去两年下跌后，今年录得24.2%的涨幅。

不过，商品基金最大的疑虑是证明其可以在价格持续下跌的情况下一直赚钱。

投资者和基金经理人说，问题在于，价格长期持续上涨势头已经转变，目前趋势不确定性上升，且走势持续时间缩短，这种情况下，价格可能突然大跌，使其很难从跌势获利。

大宗商品价格目前已较2011年峰值下跌22%，进入熊市，同时一些基金利用的波动性下降，经理人面临的挑战增加。

上述提及的所有基金均拒绝置评，或无法立即取得联系。(完)

(编译 李婷仪/李爽 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。