2012年商品行情料受量化宽松及供给吃紧支撑--美银美林

* 近期商品价格料下跌,下半年料有些上涨空间

* 布兰特原油均价料达每桶108美元,美国原油均价料为101美元

* 金价可能受量化宽松提振而大涨至每盎司2,000-2,500美元

记者 Claire Milhench 编译 张明钧

路透伦敦12月15日电---美银美林周四表示,能源及铜等对於景气变化敏感的商品在2012年的跌幅可能较大众预期为低,因大规模的宽松货币政策及存货吃紧料提供支撑.

"量化宽松料大大地助一臂之力."美银美林基本商品研究主管Sabine Schels在年末於伦敦的简报会上表示."我们预期景气循环相关的商品价格仅会小幅下跌."

在该行的主要假设情境中,欧洲将会陷入温和衰退,全球生产总值(GDP)成长幅度约3.5%.

Schels指出,西方经济体表现停滞,料将促使美国联邦储备理事会(FED)及欧洲央行在明年夏天前祭出大规模的量化宽松政策,协助现货金价格冲上每盎司2,000-2,500美元.

但Schels也提到,对景气循环敏感的商品也会受惠於流动性增加.原油及铜供给吃紧,料将使得这些更易受景气影响的商品免於受到景气严重滑坡的冲击.

在其主要假设情境中,布兰特原油全年均价料为每桶108美元,受到石油输出国组织(OPEC)闲置产能限制的支撑,而第一季均价则料约为100美元.目前布兰特原油在每桶105美元左右交投.

"利比亚复产料将让沙特阿拉伯减少供给,我们仍预期闲置产能仅会温和增加."Schels表示."整体而言,我们预期经济合作暨发展组织(OECD)国家的存货仅会温和增加,而这应会让布兰特原油期约持续呈现逆价差."

全球原油市场吃紧亦料将开始对美国原油价格产生冲击,2012年的均价料达每桶101美元.目前美国原油期约在每桶约95.67美元交投.

Schels预期2012上半年原油价格不会有太多上档空间,除非中东进一步出现动荡,导致实货供给大乱,从而"使得油价急涨,并使衰退情势恶化."

**铜价涨势**

美银美林预期,短期内铜及其他基本金属将有一些下跌空间,但Schels表示,与当前价位相较,2012下半年上涨的空间也不大.

她预期2012年铜均价在每吨约7,750美元,受到市场供给短缺及中国买进影响.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜目前报每吨7,300美元.

"中国今年很少进入市场,如今消费国内库存的程度已经到了需要开始更加积极从海外市场买进."她说道.

然而她指出,铜价对於景气变化极为敏感,因此全球景气下滑较预期剧烈,恐将让铜价首当其冲.

美银美林也提到最为"糟糕"的情况,也就是欧洲的政策回应力度不足,从而拖累全球经济一起下滑,造成全球2012年GDP仅成长1%.

Schels指出,在这样的情况下,对景气循环较为敏感的商品价格恐将下跌至少25%,布兰特原油均价将只有每桶80美元.(完)

--译文审校 龚芳

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