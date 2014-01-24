保持物价基本稳定 深化资源性产品价格改革--发改委

路透北京1月24日 -中国2013年通胀远低于年初设定的控制目标。国家发改委周五表示，新一年将坚持把保持价格总水平基本稳定作为价格工作首要任务，并以深化资源性产品价格改革为重点，全面深化价格改革。

“（2014年要）坚持把保持价格总水平基本稳定作为价格工作首要任务，加强和完善价格调控，实‘稳’、‘准’、‘敏’的协调统一，”发改委网站刊登的新闻稿称。

发改委并详细解释称，“稳”就是把握好调控的时机、力度和节奏；“准”就是提高调控的科学性和有效性；“敏”就是增强调控的灵敏性和前瞻性。

此外，2014年还要以深化资源性产品价格改革为重点，全面深化价格改革，重点做到“放”、“建”、“保”。

具体来讲，“放”就是凡是能由市场形成价格的，坚决交给市场；“建”就是建立有利于促进节能环保的差别化价格政策体系；“保”就是合理区分基本和非基本需求，保障基本、促进公平。

受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于3.5%左右的控制目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。

发改委新闻稿并称，2013年共查处各类价格违法案件3.44万件，实施经济制裁31.25亿元人民币，罚款15.86亿元。

去年发改委查处了多美滋、美赞臣、惠氏等九家乳粉企业限制竞争案，对其中六家企业处以合计6.68亿元罚款；还针对上海老凤祥银楼(600612.SS)等金店垄断黄金铂金价格的违规行为，处以最高50万元罚款，对五家金店处以1,009.37万元罚款。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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