焦点：大宗商品市况比2009年更差 前景有更多风险环伺

路透新加坡11月18日 - 石油、铜、煤炭价格都交投在全球金融危机以来的最低水准附近，一些投资者押注这些关键商品的价格底部可能就要来临，开始逐步增持多仓。

然而，这股期待见到2009年那般强劲复苏的憧憬，必须加以小心。

对于铜这类的工业用大宗商品，中国政府是2008-09危机之后的市场救星，当时中国出台大规模刺激举措提振需求。

当时，对于中国产能支撑需求的信心，支持远期正价差曲线，较远月份的期铜价格高于现货。

但如今，2016年整个上半年的远期价格都较近月贴水，显示出这一次大环境谨慎得多。

这背后的原因归结于中国经济严重放缓，并且产业重点转向大宗商品需求不那么大的行业，今年铜价跌去三分之一的部分原因便在于此。

在过去数十年间，中国一直是基本金属和钢铁的头号需求大国，并积累了大量的库存。

“中国果断地将发展重点从以工业为主转向促进消费增长，基本上没什么理由长期看多金属，”Energy Aspects的分析师Virendra Chauhan称。

**期货较现货升水不多**

石油市场远期价格也表明，2009年市场信心比现在充足。

2009年初，次年1月交割的美国原油期货较现货升水逾三分之一，给买家一种油价或将上升的感觉。

而目前的原油远期价格显示，这样的乐观情绪并没有得到普遍认同。

市场的正价差幅度并不大，2017年1月/2016年1月合约每桶升水为6美元，价差仅有六年前的一半。

远期曲线也过平，很难吸引投资者购买并储存石油以待日后出售，因为算上运费和存储成本后很不划算。

“我认为，这(远期曲线趋平)体现了油价‘将在更长时间内保持较低水平’的观点，”Energy Aspect的Chauhan称。

自2008-2009年以来美国页岩油产量大幅增加，加之中东和俄罗斯的石油产量创纪录高位，市场呈现一边倒的过剩情况，也促使油价从2014年中期以来暴跌60%。

大多数分析师预计，供应过剩的局面将一直持续到进入2016年甚至更晚。

“远期曲线趋平与页岩油繁荣有关。一旦曲线显示(远期)价格小涨，生产商就会抛售，因此远期价格上不去。生产商需要现钱，尤其是页岩油和中等规模的生产商，”海峡石油化工(0852.HK)旗下原油部门主管Oystein Berentsen称。

状况最差的显然是煤炭，其远期交易价格远低于当前价格，目前煤价已然逼近逾10年低位。在中国从重工业转向更清洁能源之际，煤炭需求即告下滑。

尽管其他新兴市场对煤炭的需求仍在增加，但中国需求下滑，包括高盛(GS.N)在内的一些分析师因而呼吁停止煤矿产能方面的投资，认为当前产量足以满足未来的需求。

**进场低接**

虽然前景黯淡，看好商品价格即将触底的投资人则进场低接。

交易商仓位数据显示，其近期增持原油及铜多仓。

美国原油的非商业性多仓达到5月以来高位，而基金持有的伦敦期铜多仓则攀抵6月以来高位。

在能源方面，低接者似乎因看好低油价将刺激燃料需求而进场；市场预期中国基建计画及其他新兴市场增长将带动金属用量，从而激励买家敲进铜。

然而，其他人对上述乐观看法抱持怀疑的态度。

“需求增长减速，是油价面临的主要下档风险...我们认为鲜有正面迹象显示，全球GDP成长将刺激这些燃料需求加速回升，”投行Jefferies周三指出。

大宗商品远期曲线对比图表：tmsnrt.rs/1S39mnX

非商业性交易商/基金经理的原油及期铜多仓图表：tmsnrt.rs/1S38KPn

(完)