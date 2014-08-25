中国统一帐户平台上线将加速券商经纪业务洗牌--国泰君安

路透上海8月25日 - 即将于10月实施的中国统一证券帐户平台将给国内券商业务带来深远的影响。国泰君安最新研究报告指出，新规定取消了“一人一户”限制，投资者在不同券商间的迁徙能力将提升，预计券商经纪业务佣金率将下滑，这对行业影响中性偏空。

报告还预计，未来互联网券商业务份额将迅速提升，大型券商份额先抑后扬，中小券商佣金率及份额下滑压力大。不过报告称，考虑到未来行业创新预期，维持证券行业“增持”评级。

中国证券登记结算公司周一发布修订后证券帐户管理规则，10月1日起执行。新规取消了目前“一人一户”限制，今后投资者在一个总帐户（一码通）下开设多个不同类型的子帐户。子帐户包括A股帐户、B股帐户、全国中小企业股份转让系统帐户、封闭式基金帐户、开放式基金帐户等。

报告指出，在一码通条件下，一方面，上交所“一人一户”指定交易模式将取消，投资者可以在多个券商开立经纪业务账户。这在实质上绕开了指定交易，提高了投资者及其资金在券商间的流动性，并增加了投资者要求券商降低佣金的竞争力；另一方面，一码通可将不同证券账户进行关联，这将整合券商经纪/理财等多账户，降低券商的运行成本。

受益于“一人多户”，客户在券商间的迁徙能力提升。佣金率/用户体验以及渠道服务等将会成为客户选择券商的关注点，为吸引客户，券商间经纪业务佣金竞争将加剧，下半年佣金率下滑压力可能比上半年更大。券商间客户迁徙加速将重构券商经济份额格局，凭借低佣金优势的互联网券商和贯通综合金融服务的大型券商将受益。

一方面，中小型互联网券商将发挥比较优势，实现海量流量导入。互联网券商的竞争战略为：第一步，互联网券商凭借经纪业务的成本优势与网络渠道优势，采取低佣金率吸引客户，有望实现客户数和交易量的快速增长。第二步，互联网券商可以利用线上互联网平台和大数据分析优势，线下提供两融/小额信贷/资管业务，这为客户提供具有特色的差异化服务，实现流量变现。

另一方面，未来聚焦财富管理等业务的大型券商仍可以通过业务协作优势，凭借综合理财账户在竞争中仍能保持行业地位，减少客户迁徙/佣金率大幅下滑的趋势。大型券商拥有全业务牌照，打通综合服务能力，在一码通后能够连通沪深A股/B股/基金/债券及新三板等多个市场，大型券商的综合理财业务将有较大发展空间。

从海外市场来看，日本的证券账户统一后，券商业加速竞争，互联网券商目前已垄断零售业务。

在美国，由于证券投资账户并不存在“一人一户”以及多层次的市场间账户的限制，因此在佣金自由化之后，大型券商利用自身的规模和创新优势可以推出集多种投资理财功能为一体的全能型账户。同时互联网的兴起也让许多中小券商利用成本和技术优势推出低佣金的账户服务，投资账户的功能也出现了全能化的趋势。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。