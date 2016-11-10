交通银行伦敦分行开业 进一步拓展在英国的业务空间

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月10日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四宣布其国际化最新进展，该行伦敦分行周三正式开业，将进一步拓展交行在英业务发展空间。
据交行新闻稿，随着伦敦分行的正式开业，交通银行伦敦金融市场分中心也将正式投入运营，这将更有助于伦敦分行依托整个集团优势，服务中英企业，积极参与并努力推动伦敦成为欧洲跨境人民币交易中心。
交通银行监事长宋曙光在开业仪式上表示，交行伦敦分行将为中英两国在商品、服务、资本之间的互联互通，为两国企业客户在多币种结算清算、贸易融资、企业贷款以及投资并购等方面提供优质的金融服务，也为英国经济发展和繁荣做出应有贡献。
早在1993年，交行在伦敦设立代表处，是最早在英国设立机构的中资银行之一。去年11月，交行向英国监管机构提交了伦敦分行经营牌照的申请，并于今年6月获得监管批准。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。