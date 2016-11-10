交通银行伦敦分行开业 进一步拓展在英国的业务空间

路透上海11月10日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四宣布其国际化最新进展，该行伦敦分行周三正式开业，将进一步拓展交行在英业务发展空间。

据交行新闻稿，随着伦敦分行的正式开业，交通银行伦敦金融市场分中心也将正式投入运营，这将更有助于伦敦分行依托整个集团优势，服务中英企业，积极参与并努力推动伦敦成为欧洲跨境人民币交易中心。

交通银行监事长宋曙光在开业仪式上表示，交行伦敦分行将为中英两国在商品、服务、资本之间的互联互通，为两国企业客户在多币种结算清算、贸易融资、企业贷款以及投资并购等方面提供优质的金融服务，也为英国经济发展和繁荣做出应有贡献。

早在1993年，交行在伦敦设立代表处，是最早在英国设立机构的中资银行之一。去年11月，交行向英国监管机构提交了伦敦分行经营牌照的申请，并于今年6月获得监管批准。（完）