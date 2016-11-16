交行卢森堡公司巴黎分行昨开业 进一步完善在欧洲布局

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月16日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三宣布，旗下交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行周二正式开业。这是交行利用欧盟护照便利在欧盟境内跨国设立的首家分行，标志着该行欧洲机构布局进一步完善。
公司新闻稿称，交通银行（卢森堡）有限公司去年成立后，当年11月即向当地监管机构申请设立巴黎分行，并于今年2月获得法国金融审慎监管局批准。
交通银行董事长牛锡明表示，法国是欧盟地区的第二大经济体，GDP位居全球第六位。交通银行将致力于搭建中法、中欧经贸往来的桥梁，依托交银集团的资金、网络和技术优势，积极为中法和亚欧大陆的投融资活动，以及“一带一路”建设提供优质金融服务。
截止9月底，交行境外经营网点达到56个，形成了以“亚太为主体、欧美为两翼、拓展全球布局”的境外发展态势，交通银行交行伦敦分行上周三正式开业，预计近期罗马分行等境外子行亦将陆续开业。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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