交行卢森堡公司巴黎分行昨开业 进一步完善在欧洲布局

路透上海11月16日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三宣布，旗下交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行周二正式开业。这是交行利用欧盟护照便利在欧盟境内跨国设立的首家分行，标志着该行欧洲机构布局进一步完善。

公司新闻稿称，交通银行（卢森堡）有限公司去年成立后，当年11月即向当地监管机构申请设立巴黎分行，并于今年2月获得法国金融审慎监管局批准。

交通银行董事长牛锡明表示，法国是欧盟地区的第二大经济体，GDP位居全球第六位。交通银行将致力于搭建中法、中欧经贸往来的桥梁，依托交银集团的资金、网络和技术优势，积极为中法和亚欧大陆的投融资活动，以及“一带一路”建设提供优质金融服务。

截止9月底，交行境外经营网点达到56个，形成了以“亚太为主体、欧美为两翼、拓展全球布局”的境外发展态势，交通银行交行伦敦分行上周三正式开业，预计近期罗马分行等境外子行亦将陆续开业。（完）