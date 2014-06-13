中国监管部门发放第一批社区支行牌照 民生银行获牌照最多

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京6月13日 - 上海证券报周五报导援引知情人士称，监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行 (600016.SS) (1988.HK) 有700多家获得社区支行牌照，为所有银行中获得牌照最多。
报导称，牌照的发放意味着小区金融驶入了规范发展的快车道。小区金融这一概念兴于利率市场化深入以及互联网金融突起之时，其直接切入社区终端，从物理上解决了“最后一公里”金融服务问题。
2013年12月13日，银监会发布《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》（下称《通知》），《通知》在统筹研究此前中小商业银行支行发展模式的基础上，对中小商业银行社区支行、小微支行的牌照范围、业务模式、风险管理、退出机制等内容进行了进一步明确。
这一《通知》的出台让银行小区金融相对快速的开设节奏趋于理性，也让市场对小区金融的未来有了更多的疑惑。此次牌照的下发被认为是小区金融发展的积极信号。
2013年7月，民生银行正式启动小区金融战略，随即举全行之力迅速投入社区网点的建设之中。截至今年3月末，民生银行投入运营的社区支行及自助服务网点突破3,000家，知情人士透露，这其中有700多家获得社区支行牌照。
比如民生银行将社区网点建设在小区内部，除了提供传统的金融服务外，还通过设备引入，实现多项缴费和服务预订、支付功能，同时也提供非金融服务。民生银行南京分行通过整合农贸批发和物流配送资源，为小区居民提供质优价廉的粮油、蔬菜和水果，这一举措已被南京市纳入了菜篮子工程。
除民生银行外，目前兴业银行(601166.SS)、平安银行(000001.SZ) 以及部分城商行都在扩张社区金融服务点，建行等国有大行也在部分区域有尝试。
小区金融也逐步成为投资者关注的热点。在此前召开的民生银行投资者见面会上，投资者较为密集关注的一个热点即是小区金融进展。民生银行行长洪崎对投资者表示，小区金融效果三年后会全部显现。（完）
(发稿 谢衡 审校 曾祥进)
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