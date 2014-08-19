美国一医疗企业称中国黑客盗取450万患者信息

路透波士顿/纽约8月18日（记者 Jim Finkle/Caroline Humer） - 美国大型医院运营商Community Health Systems (CYH.N)周一称，中国黑客盗取了450万病人的社保号码和其他个人数据。

安全专家称，该黑客组织“APT 18”可能与中国政府有关。

FireEye (FEYE.O)旗下的Mandiant鉴定部门执行总监Charles Carmakal指出，“APT 18”往往针对航空、国防、建筑、工程、科技、金融服务和医疗保健等领域的企业。Carmakal领导了4月和6月对Community Health Systems所受攻击的调查。

“他们的技术相当先进，能够入侵并长期进入而不被发现。”

Community Health Systems在监管文件中称，被盗的信息包括过去五年被转到该公司或接受过所属医生治疗的病人的名字、地址、生日、电话号码和社保号码。

该公司称，被盗数据并不包括医疗信息、信用卡号或医疗设备开发数据等知识产权。Community Health Systems在29个州拥有206家医院。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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