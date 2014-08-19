美国一医疗企业称中国黑客盗取450万患者信息

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透波士顿/纽约8月18日（记者 Jim Finkle/Caroline Humer） - 美国大型医院运营商Community Health Systems (CYH.N)周一称，中国黑客盗取了450万病人的社保号码和其他个人数据。
安全专家称，该黑客组织“APT 18”可能与中国政府有关。
FireEye (FEYE.O)旗下的Mandiant鉴定部门执行总监Charles Carmakal指出，“APT 18”往往针对航空、国防、建筑、工程、科技、金融服务和医疗保健等领域的企业。Carmakal领导了4月和6月对Community Health Systems所受攻击的调查。
“他们的技术相当先进，能够入侵并长期进入而不被发现。”
Community Health Systems在监管文件中称，被盗的信息包括过去五年被转到该公司或接受过所属医生治疗的病人的名字、地址、生日、电话号码和社保号码。
该公司称，被盗数据并不包括医疗信息、信用卡号或医疗设备开发数据等知识产权。Community Health Systems在29个州拥有206家医院。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。