美国一医疗企业称中国黑客盗取450万患者信息

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿/纽约8月18日（记者 Jim Finkle/Caroline Humer） - 美国大型医院运营商Community Health Systems 周一称，中国黑客盗取了450万病人的社保号码和其他个人数据。
安全专家称，该黑客组织“APT 18”可能与中国政府有关。
FireEye 旗下的Mandiant鉴定部门执行总监Charles Carmakal指出，“APT 18”往往针对航空、国防、建筑、工程、科技、金融服务和医疗保健等领域的企业。Carmakal领导了4月和6月对Community Health Systems所受攻击的调查。
“他们的技术相当先进，能够入侵并长期进入而不被发现。”
Community Health Systems在监管文件中称，被盗的信息包括过去五年被转到该公司或接受过所属医生治疗的病人的名字、地址、生日、电话号码和社保号码。
该公司称，被盗数据并不包括医疗信息、信用卡号或医疗设备开发数据等知识产权。Community Health Systems在29个州拥有206家医院。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路