欧洲企业回避扩张 现金为王

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透利物浦4月17日电（记者 Sarah White）---没有任何迹象显示欧洲大公司的财务官们放松对数十亿欧元现金的掌控，这些财富可能对欧洲经济复苏至关重要。
“整体环境仍相当危险……财务官们仍希望持有现金。”RBC Capital Markets信用研究主管Roger Appleyard说道。
“企业需要市场营销等营运支出，但是并未投资产能或增加产量。大家对增长来自哪里仍缺乏信心。”
欧洲大公司持有大量现金。经济预测机构ITEM Club本周发布的报告显示，单是英国，企业现金就高达7,560亿英镑（1.2万亿美元），占GDP的50%。
ITEM Club指出，2011年商业投资仅增加1.2%，较2007年底的峰值低17.5%。
融资环境和2009年相似，当时企业大量涌入债券市场，因利率处於纪录低位。但是企业通过市场募资并非为了扩产或并购，而是确保能够良好平衡银行贷款和债券融资的组合，或为即将到期的债务进行再融资。
欧元区担忧也拖累企业对贷款银行的信心，一些银行减少贷款以增加资本，引发2008年金融海啸重演的担忧，当时恐慌的放贷人开始降低企业的信贷额度。
中小企业获得贷款仍很艰难，这是令财务官们感到害怕的另外一个原因。很多人抱怨，虽然能够进行融资，但是成本太高。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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