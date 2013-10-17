中国企业商业行为透明度为金砖国家最低--透明国际

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月17日 - 反腐监管机构--透明国际在周四公布的一项新兴市场跨国公司调查中，就中国企业不透明的商业行为予以告诫，同时赞扬印度公司在这方面的表现相对较好。

中国在金砖国家中是得分最低的。在这项对16个新兴经济体的100家发展最快的跨国企业的调查中，来自金砖国家的企业占调查全部样本的四分之三。

在关于公司反腐措施透明度、公司架构报告以及营收、开支和税收数据披露等调查中，以10分计，有四分之三的被调查企业得分低于5分。

透明国际负责人拉贝勒(Huguette Labelle)表示：“随着新兴市场企业在全球扩展其影响力，他们应该抓住机会，在全球打击腐败领域发挥更大的作用。”

透明国际在报告中称：“结果显示，来自中国的企业在各方面都比较落后，得分只有总分的20%。考虑到他们在全球市场中不断增加的影响力，这种糟糕的表现令人担忧。”

在10家表现最差的企业中，有8家来自中国，例如奇瑞汽车。奇瑞汽车与来自墨西哥的家电制造企业Mabe的得分均为零分。

奇瑞汽车的发言人王伟称，他从未听说过透明国际，该组织也从未与他联系。

王伟表示，奇瑞并非上市企业，所以透明度自然无法与上市企业相比。但他同时补充道，奇瑞的确向债券投资者发布季报和年报。

Mabe未立即就置评要求作出回应。

透明国际称：“相形之下，印度企业在金砖国家中的表现是最好的，成绩达到总分的54%。有几家公司甚至在综合得分中位居前列。”（完）(完)