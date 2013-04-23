工信部：当前企业经营困难状况未明显改观

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月23日 - 中国工信部周二称，当前企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。
工信部发布的新闻稿称，中国当前经济运行面临的国际国内不稳定不确定因素仍然较多。
中国一季度经济增长率意外再降至7.7%。国家信息中心经济预测部主任祝宝良认为，下一步经济增长是缓慢复苏、是“弱复苏”，二季度增速估约8%，三季度料在8.1-8.2%。（完）
(发稿 沈燕； 撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。