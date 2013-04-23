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中国财经 | 2013年 4月 23日 星期二 11:26 BJT

工信部：当前企业经营困难状况未明显改观

路透北京4月23日 - 中国工信部周二称，当前企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。

工信部发布的新闻稿称，中国当前经济运行面临的国际国内不稳定不确定因素仍然较多。

中国一季度经济增长率意外再降至7.7%。国家信息中心经济预测部主任祝宝良认为，下一步经济增长是缓慢复苏、是“弱复苏”，二季度增速估约8%，三季度料在8.1-8.2%。（完）

(发稿 沈燕； 撰写 谢衡; 审校 曾祥进)

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