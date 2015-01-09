2014年亚洲反垄断罚单金额创历史新高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月8日 - 2014年亚洲反垄断罚款总额创下纪录水平，因在该地区规范市场竞争的法律日渐成熟且各国政府加大打击腐败的力度之际，监管机构对垄断和串通投标行为的态度强硬。
据诺顿罗氏（Norton Rose Fulbright）法律事务所编制的数据显示，去年征收的反垄断罚款约为17亿美元，较2013年增加了47%，较过去五年的平均水平上升了45%。总部位于伦敦的诺顿罗氏监测亚洲各国反垄断监管机构和法院的裁定。
罚款大幅增长主要归因于日本和韩国，过去五年来日韩在反垄断方面的行动最为积极，而印度尼西亚、马来西亚和中国监管机构也在逐步加强执法力度。
罚款金额持续增长显示亚洲各国反垄断当局变得更加成熟，其中多个国的反垄断机构几年前才成立。对串通投标行为的罚款金额占2014年总罚款额的56%，表明各国监管机构益发采用规范市场竞争的法律来打击腐败，尤其是在基础设施项目上。
“这是很多亚洲国家实施反不当竞争法的一个明显特点，当局依靠这些法律采取行动打击私营和公共部门的腐败。中国是个例外，该国的监管机构还没有调查和处罚串通投标行为，”诺顿罗氏驻香港合伙人、参与亚洲反垄断情况调查的瓦哈（Marc Waha）说。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号