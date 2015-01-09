2014年亚洲反垄断罚单金额创历史新高

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月8日 - 2014年亚洲反垄断罚款总额创下纪录水平，因在该地区规范市场竞争的法律日渐成熟且各国政府加大打击腐败的力度之际，监管机构对垄断和串通投标行为的态度强硬。

据诺顿罗氏（Norton Rose Fulbright）法律事务所编制的数据显示，去年征收的反垄断罚款约为17亿美元，较2013年增加了47%，较过去五年的平均水平上升了45%。总部位于伦敦的诺顿罗氏监测亚洲各国反垄断监管机构和法院的裁定。

罚款大幅增长主要归因于日本和韩国，过去五年来日韩在反垄断方面的行动最为积极，而印度尼西亚、马来西亚和中国监管机构也在逐步加强执法力度。

罚款金额持续增长显示亚洲各国反垄断当局变得更加成熟，其中多个国的反垄断机构几年前才成立。对串通投标行为的罚款金额占2014年总罚款额的56%，表明各国监管机构益发采用规范市场竞争的法律来打击腐败，尤其是在基础设施项目上。

“这是很多亚洲国家实施反不当竞争法的一个明显特点，当局依靠这些法律采取行动打击私营和公共部门的腐败。中国是个例外，该国的监管机构还没有调查和处罚串通投标行为，”诺顿罗氏驻香港合伙人、参与亚洲反垄断情况调查的瓦哈（Marc Waha）说。（完）