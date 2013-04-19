竞争及成本压力迫使日系车商增加中国零部件采购

* 日资车商在低端市场增加中国部件采购量

* 当地部件采购量料将翻倍--日产

* 日本供应商警告质量风险

撰稿 高田和典 编译 李春喜/兰秀娟/王兴亚/王翔琼

路透上海4月19日 - 两年前，当日产汽车(7201.T)准备与中国合资伙伴推出Venucia marque汽车时，为了压低成本，该公司增加了中国当地部件的采购量，结果收到的部件质量实在不敢恭维，不仅标签贴错，防晒板在高温下竟然还会融化。

不过，中国本土生产零件的质量此后已经有所改善。目前中国已经成为全球最大的汽车市场，在竞争日趋激烈的情况下，日产、丰田(7203.T)和本田(7267.T)等日系车商不得不增加中国制造的比重。

对于在全球以质量着称的日系车商来说，这是不小的一步。日系车商通过与知名及可靠供应商的紧密关系控制质量，许多供应商为它们所有或控股，他们还与供应商共同设计和开发零件。

但是在中国快速增长的1万美元以下最低配置汽车市场，日系车商与吉利(0175.HK)等本土车商和部分国际品牌短兵相接，因此他们需要控制成本。对于所有车商而言，这部分市场是个关键战场，预计未来两年的增速接近40%。

自10年前进入中国市场，日系车商一直倚重关联公司提供零件，这些零件通常由日本或其他地区进口。为了控制成本，他们敦促供应商把生产转移到中国。本田和日产称，现在他们能在中国采购到超过90%的零件，不同品牌之间会有差异。即便如此，这些关联企业供应的零件仍然比中国当地厂商的要贵，因为他们经常采用从日本进口的材料。

现在，日圆走软以及中日领土纠纷引发的反日情绪，都加大了日系车商面临的压力，迫使他们增加从中国供应商的零件采购量。

迄今为止，争夺售价在一万美元以下汽车市场的还都是中国企业。但由于高端市场拥挤不堪，批量销售的也都是些较为便宜的车型，外资汽车制造商已无法再忽视这个入门级市场。

要想在经济型汽车市场上，与吉利的金刚汽车和通用汽车(GM.N)旗下的雪佛兰赛欧一拼高下，日本汽车制造商必须要不断压缩成本，并增加对中国本土零部件的采购。从这一点来说，他们正在追赶美国和欧洲竞争对手的脚步。美欧汽车制造商已在汽车生产中使用更多中国制造的零部件。

“不管你怎么看，纯中国制造的零部件价格更为低廉，”东风日产乘用车公司负责采购的高级副总裁Shouhei Yamazaki对路透表示。东风日产乘用车公司是日产汽车在华设立的合资公司。

例如，日产通过从当地供应商那里采购零部件，可以把其在中国制造的启辰(Venucia)汽车的车尾灯成本压缩40%左右。Yamazaki称，“通用汽车和大众汽车都从这些供应商手中采购零部件。在与这两家公司的竞争中，如果我们不就地采购零部件，就会败下阵来。”

**中方企业的影响力增强**

自打中日围绕东海争议岛屿的争端爆发以来，中日合资企业中中方合作伙伴的影响力上升。中日争端引发了反日抗议活动，并损及日系车在中国的销量。

“日本企业不得不依赖他们的中方合作伙伴来应对这场危机...这些中国企业已经获得更大影响力，”向本田中国工厂供货的一家日本国内配件供应商的负责人说，“中方合作伙伴正力争引入自己的供应商...在中国做生意全靠关系。”

行业人士称，随着制造商逐渐积累经验，中国制造的汽车零配件的质量已经提升，但许多仍比日本制造差很多。

“在启辰(Venucia)这款车发布前的试验阶段，我们遇到了很多匪夷所思的问题，”Yamazaki说，例如遮阳板变得不挺括、零件经常贴错标签，这促使日产派遣了一个日本工程师团队与当地供货商协同工作，以确保产品符合该公司的高标准。

Yamazaki表示，中国供应商生产的零配件按价值计算目前约占日产品牌汽车的15-20%，目标是将这一比重提高至35%以上。

**“关联企业”发出警告**

迄今为止日本汽车制造商本土化的对象，大多局限于电子及车内零部件等对汽车安全性影响不大的产品。相比Denso Corp (6902.T)和Aishin Seiki Co Ltd (7259.T)等规模较大的日本汽车零部件供应商，这种转变对二级和三级供应商的影响更大。

“我们的目标并不是100%的本土化，”本田汽车发言人Akemi Ando通过电子邮件回复路透关于这篇文章的提问时称。丰田公司驻中国的发言人拒绝置评。

不过，这家日本“关联企业”提醒道，使用更多本土供应的零部件意味着汽车质量将下降。

“汽车制造商永远不会承认质量将下降，但情况就是这样。这一点毫无疑问，”丰田、日产和本田的一主要日本供应商高管表示。由于他未被授权对媒体讲话，因此不愿透露姓名。(完)

(译文审校 王丽鑫/许娜/高琦)

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