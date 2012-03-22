消费今年将成中国经济增长第一动力--报告

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 消费今年将成经济第一动力,增幅可达16%-17%
* 服务消费潜力依然较大,可考虑在免税、退税、贴息等探索
* 注重政策协调性,促进股市恢复性增长
路透北京3月22日电---中国商务部研究院发布报告称,2012年消费增长将保持在较快区间,将在近10年首次成为经济增长的第一拉动力,消费增幅可达16%-17%,服务消费潜力依然较大.
人民日报周四刊登该报告称,"三驾马车"在国民经济中的地位将发生重大变化,消费、投资、出口协调拉动的增长模式初步形成,消费的城乡与行业结构变化不大,生活必需品消费平稳较快增长,耐用消费品有涨有落.
"相对於稳定增长的投资,增长较快的消费将在今年首次成为经济增长第一拉动力."报告称,增长更快的消费增幅可达16%-17%,仍远高於国内生产总值(GDP)的增长速度.消费对国内生产总值的贡献率将超越投资.
2011年,中国"三驾马车"对国内生产总值增长的贡献率中,投资为54.2%,比上年下降2.4个百分点,出口为-5.8%,比上年下降15个百分点,消费为51.6%,比上年增长17.4个百分点.
**可考虑在免税、退税、贴息等探索促消费**
报告建议2012年新的扩大消费政策,可考虑在免税、退税、贴息等方面进行适当探索.调整消费税的徵收范围和税率结构.对目前徵收消费税的部分商品,如汽车、化妆品、金银首饰等的消费税进行适度调整.
报告还特别强调,一定要注重收入政策与支出政策的协调性.应重点关注收入增长与扩大消费之间的关系,保障居民名义收入的较快增长,收入分配制度改革不能仍停留在规划和设想阶段,要寻找收入分配改革的切入点,实现实质性突破.
同时,要注重商品市场与资本市场政策的协调性.关注资本市场的良性发展,促进股市恢复性增长,拓宽消费者的投资渠道,帮助消费者跑赢CPI(居民消费价格指数),避免消费者因价格波动而产生恐慌心理.
2011年,中国社会消费品零售总额181,266亿元人民币,同比名义增长17.1%,比2010年的18.3%低1.2个百分点.扣除价格因素,实际增长仅为11.6%,比2010年低3.2个百分点.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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