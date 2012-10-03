经济担忧打压油价收低

* RBOB汽油期货跌1.74%

* 疲弱需求前景打压油价,供应中断风险提供支撑

* 伊拉克2013年原油产量和出口预计增长

路透纽约10月2日电---油价周二在清淡震荡交投中收低,受疲弱的经济成长和石油需求前景打击,不过,原油供应可能中断的风险限制跌幅.

今年全球经济增长放缓,限制了亚洲、欧洲和美国的燃料需求增长.不过投资者仍对供应意外中断的风险保持警惕,尤其是中东,这可能推高油价.

在本周稍後美国公布就业数据前,投资者保持警惕,该数据包括ADP的民间就业数据和周五政府公布的非农就业报告.

11月布兰特原油期货跌0.62美元,结算价报每桶111.57美元,盘中在50日移动均线切入位112.06美元和200日移动均线切入位112.09美元上下游走,终盘收在这两个交易商密切关注的技术位之下.

美国11月原油期货跌0.59美元,结算价报每桶91.89,盘中一度触及92.94.

布兰特原油成交量较30日均值低26%,美国原油成交也较30日均值少38%.

美国RBOB汽油期货跌1.74%,或逾0.05美元,结算价报每加仑2.8692美元,收於100日移动均线切入位2.8760美元下方.

美国取暖油期货跌0.01美元略强,或接近0.5%,结算价报每加仑3.1255美元.

根据万事达卡公布的数据,过去两周美国汽油需求下滑,且较上年同期减少.

周一公布的9月美国制造业数据意外上升,使油价获得支撑.不过数据显示欧元区制造业遭遇2009年初以来最差的一季,以及中国增长失去动能,抵消了美国利好数据的影响.

"经济数据对油价不利,近期价格有下行风险,"经纪商PVM Oil Associates的石油分析师Tamas Varga表示.

"不过地缘政治对市场提供支撑.虽然可能性不大,但投资者仍然担心中东爆发战争的风险.只要伊朗核项目不断传出消息,这些担忧就不会消散."

伊拉克明年的原油产量可能增长.伊拉克总理的高级能源顾问周二表示,2013年该国石油产量可能达到每日340万桶,出口可能达到平均每日290万桶.

美国石油协会(API)在2030 GMT公布,美国原油库存增加46.2万桶,汽油库存减少5.9万桶,馏分油库存减少32.1万桶.

路透访问的分析师预计,最近一周美国原油库存料增加150万桶.汽油库存预计减少60万桶,馏分油库存料减少40万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.89 -0.59 -0.6% 91.62 92.94 161,660 216,005

12月原油 92.27 -0.58 -0.6% 91.99 93.30 62,159 76,680

11月RBOB汽油 2.8692 -0.0509 -1.7% 2.8600 2.9284 39,385 47,564

12月RBOB汽油 2.7553 -0.0351 -1.3% 2.7457 2.7946 31,296 23,098

11月取暖油 3.1255 -0.0103 -0.3% 3.1240 3.1505 41,633 57,568

12月取暖油 3.1104 -0.0134 -0.4% 3.1091 3.1372 25,658 34,786

ICE合约

11月布兰特 111.57 -0.62 -0.6% 111.27 112.45 148,479 161,820

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 329,089 392,478 512,878 1,551,433 -3,086

汽油 103,873 91,068 142,174 292,739 952

取暖油 113,089 139,138 137,611 324,009 -3,490 (完)