中国今年将严控水泥新增产能投资

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
* 严格控制水泥新增产能投资
* 鼓励水泥行业兼并重组
* 今年水泥市场"前低後高",三四季度有望迎需求高峰
路透上海3月30日电---中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组.
"今年要严格控制新增产能投资,即使是变相技术改造项目也不能上,"上海证券报周五援引发改委产业协调司处长刘明如是说.
他指出,至今年底,水泥行业淘汰落後产能任务将基本完成,但局部地区还存在着水泥产能仍然较快增长的问题.
据他透露,目前全国水泥总产能已达29亿吨、产量20.9亿吨、全国人均熟料产能已超过1吨.
"在这种情况下,必须严格控制新增水泥投资,对确有必要建设的水泥项目,一定要依法依规进行核准."刘明表示,产能过剩的省份必须执行更严格的调控政策,控制新上项目.
他并称,"十二五"期间政府鼓励水泥行业兼并重组，继续加大对兼并重组的融资支持力度.
水泥工业"十二五"(2011-2015年)规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.
而面对行业产能过剩,以及市场竞争压力,报导同日援引中国联合水泥董事长崔星称,"水泥企业要由'量本利'向'价本利'转变,共同维护市场价格稳定,限产保价."
据他透露,中国建材(3323.HK)、海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)等水泥企业正在就相关问题协商.
崔星太并预计,在国家宏观调控和企业间协同之下,今年水泥市场或"前低後高",特别是在三四季度,水泥产业有望迎来需求高峰,下半年水泥需求会有良好表现.
工信部此前表示,今年将研究制定相关政策,推进节能减排,淘汰落後产能;同时以行业准入和兼并重组为抓手,优化组织和产能结构,预计年中国水泥产量增速将回落到10%以内.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。