亚太、北方和冀东水泥因实施价格垄断 被罚逾1亿元--发改委

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 中国国家发改委周二表示，已责成吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司、北方水泥有限公司、冀东水泥吉林有限责任公司三家水泥企业实施价格垄断的行为，依法罚款1.1439亿元人民币。
这是中国发垄断部门首次对水泥行业进行处罚。发改委网站刊登的新闻稿称，对亚泰公司处以罚款6,004万元，对北方公司处以罚款4,097万元，对冀东公司处以罚款1,338万元。
“亚泰公司、北方公司和冀东公司通过频繁召开会议的方式，商定水泥的销售价格，并在经营中执行了会议决议约定的价格，达成并实施了价格垄断协议。”发改委称。
考虑到国内水泥产能过剩的情况，上述三家公司达成并实施价格垄断协议持续的时间不长，对市场竞争的损害限于一定的区域范围。据此，发改委对不积极配合调查的亚泰公司、冀东公司处以2012年度销售额2%的罚款；对能够配合调查并积极整改的北方公司处以2012年度销售额1%的罚款。
新闻稿称，经调查，2011年4月14日，北方与亚泰、冀东公司开会商定区域水泥（熟料）价格及执行政策，形成了《吉林省重点水泥企业区域价格制定会议决议》，约定外销熟料出厂价格按300元/吨执行，进入辽宁区域熟料出厂价格不低于300元/吨。
会议还形成了长春、松原、磐石区域水泥价格决议，三家公司约定自2011年4月16日零时起水泥价格全部调整至最新执行价格；会议还暂定2011年4月25日三家公司在冀东公司确定吉林区域5月份水泥执行价格及执行政策。
此外，2011年5月11日，北方与亚泰公司还开会商定通化、白山区域水泥价格，并形成了《2011年吉林省水泥行业通化、白山区域第二次价格制定会会议纪要》，制定了北方公司和亚泰公司在通化区域和白山区域水泥价格执行表。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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