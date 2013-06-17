经济进一步复苏 美国房屋建筑商信心大幅提升

* NAHB房屋市场指数七年来首次升至50上方

* 纽约州6月制造业指数上升，但部分分项数据仍嫌疲弱

路透纽约6月17日 - 对行业状况持乐观看法的美国住宅建筑商数量自七年前楼市危机开始以来首次占到了多数，全美住宅建筑商协会(NAHB)的报告显示建筑商信心在6月大幅提升。

周一出炉的另一份报告显示纽约州制造业增长重新加快，但新订单和就业分项指数疲弱令总体指数的改善有所失色，暗示该行业活动依然迟滞。

NAHB/富国银行6月房屋市场指数从5月的44劲升至52，轻松超越预估的45，录得2002年以来最大单月升幅。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月指数是自2006年4月来来首次站在50的分水岭的上方，且为2006年3月来最高水平。

“这再一次表明经济复苏在继续，”房地产网站Trulia首席经济分析师JedKolko说。

随着整体楼市的复苏，住宅建筑商的信心在过去的一年半时间里增强。NAHB指数较去年6月时的水准高出23点。

房价上涨、库存吃紧且销售改善，均帮助房屋市场重新站稳脚跟。股市方面，该数据推动房屋类股.HGX升2.1%。住宅建筑商Toll Brothers(TOL.N)和Pulte Group(PHM.N)涨逾3%，Lennar(LEN.N)亦上涨超过1%。

美联储购债刺激计划让贷款利率保持在低位，较低的抵押贷款利率帮助吸引买家，投资者的房地产买需也帮助吸收了楼市崩盘后留下的超额供应。

近期利率急升已经引发对美国经济复苏可能遭遇阻力的担忧，不过以历史标志衡量抵押贷款成本仍然处于低位。

“市场内存在被压抑的需求，”富国证券资深经济分析师Sam Bullard说。

分析师正在关注美联储稍晚的货币政策会议，以求明确央行可能在何时放慢每月850亿美元的购债脚步。

建筑商对于未来数月的预期更加乐观，对未来六个月独栋房屋销售的预期指数由52升至61。

RealtyTrac副总裁Daren Blomquist表示，如果楼市复苏让现有房主和手中持有止赎房产的放贷机构觉得现在是卖出的有利时机，那么可能给建筑商带来冲击。

这将使“建筑商之间的竞争更加激烈，尤其是在成屋销售价格仍远低于新屋平均造价的地区”，他说。

浏览建筑商信心图表，请点选(link.reuters.com/fyc24t)

浏览纽约建筑业图表，请点选(link.reuters.com/qem95t)

数据公布后美股守住涨幅，不过投资者关注焦点主要还在对美联储会议的预期上。他们预计美联储周二和周三的会议将强化对支撑经济复苏的承诺。

另外，美国纽约联邦储备银行周一公布,纽约联邦储备银行6月制造业指数为正7.84，预估为0.00。5月为负1.43。

但该报告许多分项数据恶化，其中新订单和就业分项指数均降至五个月低点。

“情绪可能正在改善，但实质产出并没有，”美银美林资深分析师Michelle Meyer说。

“报告暗示制造业活动乏力，美国和全球其它地方都是如此。”

尽管楼市复苏正在加快，但与此形成对比的是制造业活动趋疲，因政府节支且海外需求减少。

Bullard称，直接受美联储量化宽松政策提携的经济部门增长状况令人振奋，例如楼市和股市。

他说，“包括制造业在内的所有生产部门基本面都在回落。目前的基本面仍然相当疲软，从全球范围来看更是如此。”

最近一个全国范围内的数据则是美国供应管理协会(ISM)数据。该数据显示5月美国制造业萎缩至四年低点。Capital Economics分析师Amna Asaf说，周一的区域性报告暗示，下月初公布的6月ISM数据可能会在50大关下方进一步走低。

第二季经济整体料将疲软，经济增长环比年率料将低于第一季的2.4%。(完)

(编译 郑茵/李爽/梁睿雪; 审校 徐文焰)

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