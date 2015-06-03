德国大陆集团将扩大其中国合肥轮胎厂产能

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透法兰克福6月3日 - 德国汽车零件供应商--大陆集团(Continental)(CONG.DE)周三表示，将扩大其中国合肥轮胎厂的产能，在该厂将投资逾2.5亿欧元。
该公司在声明中称，到2019年，合肥的乘用车轮胎年产量将由500万增长至1,400万，自行车轮胎产量到2025年将由当前的约200万增长至1,300万。
“由于产能扩张...聘用人数将由当前的1,150人增加到2,700,”董事会成员Nikolai Setzer表示。
大陆集团4月曾表示，未来五年将在中国投资约10亿欧元。该公司希望到2020年将亚洲的营收份额由当前的20%提高至30%。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。