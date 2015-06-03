德国大陆集团将扩大其中国合肥轮胎厂产能

路透法兰克福6月3日 - 德国汽车零件供应商--大陆集团(Continental)(CONG.DE)周三表示，将扩大其中国合肥轮胎厂的产能，在该厂将投资逾2.5亿欧元。

该公司在声明中称，到2019年，合肥的乘用车轮胎年产量将由500万增长至1,400万，自行车轮胎产量到2025年将由当前的约200万增长至1,300万。

“由于产能扩张...聘用人数将由当前的1,150人增加到2,700,”董事会成员Nikolai Setzer表示。

大陆集团4月曾表示，未来五年将在中国投资约10亿欧元。该公司希望到2020年将亚洲的营收份额由当前的20%提高至30%。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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