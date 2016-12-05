港交所冀中港两地互联互通机制快将延伸至ETF及其他资产类别（更新版）

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路透香港12月5日 - 深港通周一开锣，标志着中港两地资本市场互联互通机制实现扩容，香港交易所(0388.HK)的高管表示，希望深港通运行畅顺后，下一步互联互通机制尽快延伸至交易所买卖基金（ETF），并逐步加入其他资产类别。

港交所主席周松岗在深港通开通仪式后向记者表示，深港通的开通令互联互通机制进入新的里程碑，现已形成一个沪深港三地70万亿港元市值的共同市场，是世界上主要股票交易市场之一，希望继续为人民币国际化以及内地资本项目稳步有序的开放做出努力，也希望互联互通机制将不断延伸至其他产品及资产类别。

“下一步在深港通运行畅顺后，希望尽快加入ETF，接着其他资产类别如股指期货逐步加入。”他说。

港交所行政总裁李小加称，希望互联互通机制尽快加入ETF，因该机制有助中国国民财富从单一的配置转化成全球化和多元化的资产配置，今后香港作用要把世界的货带到香港，而ETF就是世界的货，可以把北美的科技、南美的矿业带给中国投资者，因此港交所会尽快推出ETF互联互通，希望涉及的一些技术环节能在2017年内取得重大进步。

至于人民币贬值对于深港通的影响，李小加认为，人民币的下跌增加市场对中国资本外流的顾虑，但今天不仅没有影响深港通的推出，而且还把总额度取消掉，就说明大家已经充分的认识到互联互通机制交易封闭运行，卖掉以后钱要回到对方市场。

“所以，深港通和沪港通不可能成为避险工具，也没有把它当做资本外逃的渠道。”他说，如果投资标的的业务都在国内，盈利都是以人民币计算，除了换汇的时候，人民币汇率风险基本不大。

同一场合上，香港证监会主席唐家成表示，深港通盘初交投不俗，相信市场波动只是短期反应，不用过于担心，投资者应着眼于长远发展，尤其是深港通有助扩大本地市场的投资者基础，并巩固香港国际金融中心的地位。

深港通今早交投“慢热”，在开通首半小时港股通的成交金额大约8亿港元，深股通与沪股通的交易金额分别为7.2亿元及17亿元人民币。

**瑞信：投资者对中国新经济感兴趣**

瑞信大中华区副主席兼证券部主管袁淑琴在媒体电话会议上表示，北向投资者对深圳创业板及新兴产业板块感兴趣，预期北向资金会继续流入此类股份，但相信投资者需时适应深港通的投资模式。另一方面，12月临近假期且很多券商与基金不能更新系统，相信对深港通的交易亦有一定影响。

瑞信认为，投资者的风险胃纳仍为中性，鉴于欧美市场还有多个不明朗因素，投资者未来数月可能继续采取观望态度，至明年中不明朗因素得到消化后，投资态度才有机会变得较进取。

袁淑琴指出，“如果未来数月A股纳入MSCI新兴市场指数有眉目，对深港通将有正面作用。”

中银香港资产管理股票投资副主管林家骏称，深港通首日交易情况不能反映往后情况，有别于上海股市有较多同步上市的A股及H股，深圳可以说是一个全新市场，香港投资者需要更时间作出了解。

该行认为，深圳股市与环球股市关连度较低，很多深圳上市公司仍处于高速发展阶段，本土市场的增长足以支持其10年甚至20年的发展，故现为投资深圳股票的合适时机。

加入深港通后，国际及香港投资者通过互联互通机制首次可直接投资在内地上市的大部分股票，而取消总额度亦容许机构投资者有更大空间制订灵活投资策略。每日额度出于审慎考虑虽仍保留，但额度实际已扩容一倍。南向交易方面，大约一百只在香港上市的小型股获选为深港通下港股通合资格股票，亦为内地投资者带来更多投资港股的选择。

深港通是在沪港通基础上中国内地资本市场进一步开放的举措，亦被视为将来中国A股纳入MSCI新兴市场指数的契机，将扩阔全球各地对人民币资产配置。（完）