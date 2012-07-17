《O'Connell专栏》黄金亦可胜任通缩对冲工具

(本文作者为路透GFMS市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rhona O'Connell; 编译 石冠兰/王翔琼

路透伦敦7月13日电--黄金有着作为通胀,更准确地说是通胀预期,的对冲工具的历史,但黄金在通缩环境下的角色却通常被忽视.

自1971年8月美国关闭黄金窗口以来,世界主要经济体几乎一直处於通胀环境下.自1971年8月以来,美国仅在八个月中的消费者物价指数(CPI)较上年同期是下降的,而这八个月是从2009年3月至8月这一连续期间内.在德国,仅有12个月为负数,其中11个月发生在1986-1987年.

然而,来自美国和中国的近期数据,加上挥之不去的欧债问题以及商业银行惜贷,令通缩即将降临的恐慌重燃.并无多少确凿证据显示通缩力量在凝聚.但银行业压力及黄金在通缩阶段的历史表现为通缩忧虑应支撑金价的观点加码.

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动荡时期利好金价

尽管看似与直觉相左,但就像可以对冲通胀一样,黄金对冲通缩一样有效.实际上,通缩阶段黄金购买力比在通胀阶段更可能增加.历史先例表明,在通缩阶段黄金价值非常强大.

美国最近的一次通缩时期是在1929至1933年的大萧条时期.1931年英国放弃金块本位制,实际上令英镑贬值,之後美国在1933年放弃黄金标准,当时的罗斯福总统切断了美国与黄金的联系,并禁止国内囤积黄金及黄金出口.

当年後期,罗斯福试图推高金价,希望金价上涨会驱散萧条力量.在金本位盛行的年代,黄金的美元价格上涨,实质上就是美元的贬值.

黄金史学家和分析师Timothy Green在他撰写的The World of Gold一书中指出,"每日的精确价格不及普遍上升趋势的激励更为重要",但也指出波动过於渐进,因此未能提振美国经济走出萧条.

随後罗斯福通过黄金储备法案在1934年将美元-黄金价格定为35美元(美元实际贬值40%),新的金汇兑本位制在美国建立,该制度延续至实施黄金双重市场的1968年,1971年美元和黄金的关联被最终割裂.

尽管在对萧条力量的影响方面,黄金作为兑换媒介的角色对罗斯福而言或证明是令人失望的,但在该通缩期间黄金的购买力却大大增加,就像在此前通缩时期一样.

通胀时期黄金的购买力减少

The Golden Constant一书对一系列通胀和通缩时期的黄金进行研究,可追溯到英国17世纪和美国19世纪.该书由Roy Jastram在30余年前编着,最近再版添加了经济学家Jill Leylandde的最新内容.

在英国过去的四个世纪中,每个通胀时期黄金的购买力均减少,跌幅从21%(1675-1695年和1752-1776年)到67%(1897-1920年).

与之类似的是,美国过去五个通胀时期中有四个黄金购买力出现下降,购买力降幅从6%(1861-1864年)到70%(1897-1920年).

异常的是在1951-1976年期间,美国市场的黄金购买力却上涨80%,因金价在经历长期固定在每盎司35美元之後出现修正.

通缩时期黄金价值上涨

在英国17世纪以来的四个通缩时期,每个阶段黄金的购买力均上升,增幅介於42%(1658-1669年)到251%(1920-1933年).

美国方面有三个不同的通缩时期,每个阶段黄金的购买力增幅介於44%(1929-1933年)到100%(1814-1830年). 说这些结果均取自于黄金价格被固定的时期,这是可以理解的.但Leyland指出,虽然固定的金价短期内能够提供帮助,但大量经济经验显示,面对巨大的基本面因素,价格是无法被固定的.

罗斯福不得不於1933年让黄金脱钩(若是暂时之举就好了),随後在1968年和1971年出现的变化就是例证.

压力是关键

短期内市场人士担心,美国、欧洲或中国中的任何一国或者全部可能会面临通缩阻力.历史表明,在这种形势之前卖出黄金将与可能的价格前景背道而驰,并会抬升而非降低投资风险,特别是在通缩环境或将打压股市,同时债券收益率(殖利率)保持低位的情况下.

收益率曲线持续变平,说明市场仍预期会有第三轮量化宽松政策.这或可助力消除通缩担忧,但在2012年中期这种担忧仍挥之不去.

最後,巴塞尔银行监管委员会考虑将黄金晋升为商业银行一级资产的事实,本身就提供了足够的信息,说明金融体系之中持续存在的压力.

尽管在通缩环境下持有黄金的机会成本仍然为正,但风险的降低可能会盖过这项最後才考虑的问题.(完)