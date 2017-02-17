独家：消息人士称康菲石油国际决定出售数项加拿大常规天然气资产

路透多伦多/卡尔加里2月16日 - 知情人士对路透表示，美国最大的石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)已决定出售数项加拿大常规天然气资产，最高可卖得20亿美元。目前该公司正进一步撤出加拿大。

消息人士称，康菲石油国际预计该交易可助其减轻债务负担、重新平衡资产组合。由于此事仍然保密，该消息人士要求匿名。

消息人士还称，近几周已经有数家投行与康菲石油国际接触，而后者即将聘用一家财务顾问公司安排正式的出售流程。

该人士称，康菲石油国际现在正在挑选待售资产，而后将打包出售。

当路透联系上康菲石油国际时，该公司发言人Rob Evans提到了去年11月发布的一份声明，该声明称公司或出售多达80亿美元的天然气资产。

Evans称，该资产处置计划基本上侧重于北美非战略天然气资产，包括所挑选的加拿大资产。(完)