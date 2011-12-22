康菲石油就渤海湾漏油设立两项基金

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透12月21日电---美国康菲石油（ConocoPhillips）(COP.N)周三称，公司就今年6月渤海湾漏油事故设立两项基金，一项用於赔偿受事故影响的居民和企业，另一项基金用於改善渤海湾环境。
中国官员谴责因康菲石油工作疏忽，造成漏油事故；该公司也承认，造成渤海湾3,300多桶石油泄漏。
康菲石油没有透露赔偿金总额。
今年9月，康菲石油承诺设立赔偿基金，并将独立运作，对受影响群体提供合理的赔偿金额。
康菲石油首席执行官（CEO）穆礼怀（James Mulva）发表声明称："基金将帮助受影响群体应对挑战，并促进渤海湾环境可持续发展。"（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。