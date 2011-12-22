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气候环境 | 2011年 12月 22日 星期四 11:05 BJT

康菲石油就渤海湾漏油设立两项基金

路透12月21日电---美国康菲石油（ConocoPhillips）(COP.N)周三称，公司就今年6月渤海湾漏油事故设立两项基金，一项用於赔偿受事故影响的居民和企业，另一项基金用於改善渤海湾环境。

中国官员谴责因康菲石油工作疏忽，造成漏油事故；该公司也承认，造成渤海湾3,300多桶石油泄漏。

康菲石油没有透露赔偿金总额。

今年9月，康菲石油承诺设立赔偿基金，并将独立运作，对受影响群体提供合理的赔偿金额。

康菲石油首席执行官（CEO）穆礼怀（James Mulva）发表声明称："基金将帮助受影响群体应对挑战，并促进渤海湾环境可持续发展。"（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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