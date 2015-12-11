康菲石油和雪佛龙寻求出售印尼油气区块权益--印尼官员

路透雅加达12月11日 - 印尼能源部的一位官员周五表示，印尼已收到美国上市能源巨头康菲石油国际(COP.N)和雪佛龙(CVX.N)的书面申请，寻求出售各自所持南纳土纳海B油气区块的权益。

印尼能源部负责上游油气事务的Siswanto also向记者表示，已有几家公司表示有意收购这些权益，但未提供进一步的细节。

根据产量分成协议，康菲石油国际目前持有南纳土纳海B区块40%的运营权益，雪佛龙和日本国际石油开发帝石(1605.T)分别持有25%和35%的权益。

据雪佛龙的网站显示，南纳土纳海B区块有五个油田生产天然气，两个油田生产原油。2014年日净产量为6,000桶石油，天然气产量为8,600万立方英尺。(完)