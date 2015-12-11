康菲石油和雪佛龙寻求出售印尼油气区块权益--印尼官员

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透雅加达12月11日 - 印尼能源部的一位官员周五表示，印尼已收到美国上市能源巨头康菲石油国际(COP.N)和雪佛龙(CVX.N)的书面申请，寻求出售各自所持南纳土纳海B油气区块的权益。
印尼能源部负责上游油气事务的Siswanto also向记者表示，已有几家公司表示有意收购这些权益，但未提供进一步的细节。
根据产量分成协议，康菲石油国际目前持有南纳土纳海B区块40%的运营权益，雪佛龙和日本国际石油开发帝石(1605.T)分别持有25%和35%的权益。
据雪佛龙的网站显示，南纳土纳海B区块有五个油田生产天然气，两个油田生产原油。2014年日净产量为6,000桶石油，天然气产量为8,600万立方英尺。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。