《独家新闻》 康菲石油国际准备出售部分美国非核心资产--消息

中国经济：更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能，6月底前彻底取缔地条钢--发改委
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透4月13日 - 了解内情的消息人士透露，美国康菲石油国际(ConocoPhillips) 准备出售在美国的非核心油气田，说明石油巨头愈发接受油价下跌的现实。
自油价大跌以来，全球大型油气企业一直在谋求抄底资产，特别是本月皇家荷兰/壳牌石油集团 拟出资700亿美元收购BG ；但他们一直不愿意出售资产，仍寄望于油价回升并带来更多收益。
消息人士周一称，康菲石油国际已聘请富国银行 出售部分美国非核心资产。一位人士表示，这些资产位于洛基山脉、德州东部和南部以及路易斯安那北部。
目前尚不清楚拟出售的资产价值，不过业内消息人士预计康菲石油国际准备出售的美国非核心资产价值介于10-25亿美元。
消息人士要求匿名，因交易仍处于保密阶段。康菲石油国际的代表对此事未予置评，但表示，“能源企业经常评估、重新调整并优化资产组合实属正常。”富国银行的代表未予置评。
此次将是美国大型油气公司今年以来最大规模的美国资产出售。油价自去年6月以来已经下挫50%，令许多类似的资产出售交易停滞。
这也是康菲石油国际今年第二次出售资产。据加拿大丰业银行 旗下Scotia Waterous公司网站，康菲石油国际聘请该公司帮助出售加拿大资产。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。