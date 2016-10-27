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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 19:10 BJT

中国建设银行1-9月净利1,938.35亿元人民币 同比增长1.19%

路透北京10月27日 - 中国建设银行(601939.SS)0939.hk周四发布公告称，今年1-9月净利1,938.35亿元人民币，较上年同期增长1.19%。

该公告并称，中国建设银行1-9月利息净收入3,158.02亿元，较上年同期降低7.34%，截至9月末净利差为2.09%，净利息收益率为2.26%，均较上年同期下降0.38个百分点，6月末为2.32%。

公告数据并显示，中国建设银行9月末核心一级资本充足率为13.37%, 6月末为13.06%；9月末不良贷款率为1.56%, 6月末为1.63%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：www.hkexnews.hk

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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