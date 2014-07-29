中国本土消费品厂商日益壮大 冲击外资品牌

深谙国内市场的中国消费品生产商，靠绿茶味牙膏和酸梅汤这些符合本地口味的商品，逐步从外资品牌手中夺取市场份额。据本月凯度消费者指数与贝恩公司发布的报告，在中国这个竞争日趋激烈的市场，本土和外资品牌瞄准的是同一客户群，而本土品牌的优势越来越明显。图为北京一家超市内。路透