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路透中文国际短讯 | 2014年 7月 29日 星期二 11:34 BJT

中国本土消费品厂商日益壮大 冲击外资品牌

深谙国内市场的中国消费品生产商，靠绿茶味牙膏和酸梅汤这些符合本地口味的商品，逐步从外资品牌手中夺取市场份额。据本月凯度消费者指数与贝恩公司发布的报告，在中国这个竞争日趋激烈的市场，本土和外资品牌瞄准的是同一客户群，而本土品牌的优势越来越明显。图为北京一家超市内。路透
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