《路透精英汇》沃尔玛美国公司CEO：消费者应变力让人叹为观止

沃尔玛美国首席执行官比尔·西蒙（Bill Simon）9月11日在纽约出席路透全球消费者和零售峰会。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约9月11日(记者 Jessica Wohl) - 沃尔玛美国首席执行官比尔·西蒙（Bill Simon）周三表示，美国消费者准备在今年的万圣节、感恩节和圣诞节购物消费，因为他们找到一种度过经济困难期的办法。

西蒙在纽约出席路透全球消费者和零售峰会时表示，尽管上调了2%的工资税以及存在其他引发消费者“反思开支”的顾虑，但他依然认为“消费者的应变力让人叹为观止”。

沃尔玛美国公司是沃尔玛集团(WMT.N)旗下最大的分公司。沃尔玛也是全球最大的零售商。

西蒙表示，无论我们何时需要，沃尔玛美国公司随时准备推出感恩节周末促销。

他说：“我们认为，成为第一个搞促销的商家很重要，我们随时准备着。”

沃尔玛美国公司预计销售额在今年下半年将有所改善。此前，沃尔玛美国连锁店今年前两季度的同店销售额都呈下滑。

西蒙表示，医疗成本、叙利亚危机、工资税的上调以及汽油价格等问题影响着沃尔玛的消费者，他们或许会在假期中改变一些开销。

“我认为，消费者计划为圣诞节、万圣节和感恩节购物，就像他们往常一样，他们会在这期间想出量入为出的变通方案。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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