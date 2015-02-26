中国消费者日益注重健康 西方食品企业在华遭遇挑战

路透伦敦/上海2月25日（记者 Martinne Geller/Adam Jourdan） - 27岁的上海金融分析师陈晨（音）减少饮用奶茶，改喝鲜榨果汁。与越来越多的国人一样，她希望自己的饮食含有更多天然成分，低脂少盐。

“健康是主要原因，”她说。

像陈晨这样的中国消费者，正在给国际食品品牌带来全新的需求，这对在华市场本就饱受销售放缓和竞争激烈之苦的西方企业构成挑战。

包装食品企业一度在中国市场飞速发展，譬如雀巢NESN.VX、达能(DANO.PA)、百事可乐(PEP.N)、General Mills (GIS.N)等，这主要得益于方便食品曾获得中国中产阶层的青睐。

如今情况大有不同。除了经济放缓、当局治理送礼风气、本土品牌竞争及劳动力成本上升以外，消费者对人工合成成分低、成本更高昂的健康食品的需求正在与日俱增。

这让一些西方企业措手不及。

雀巢执行长Paul Bulcke上周称，中国消费者的变化速度之快以及如此彻底，可谓史无前例。“我们脱节了……我们正在制定计划与市场重新接轨。”

金融服务集团Kepler Cheuvreux的分析师Jon Cox称，中国消费者市场在过去12个月陷入一片混乱。“当涉及到消费者产品时，中国的消费者就非常挑剔。”

食品安全恐慌

中国食品安全丑闻频发，特别是在2008年的“三聚氰胺”事件后，中国的消费者对食品成分变得十分敏感。2013年的恒天然事件虽是虚惊一场，却也导致配方奶粉销售锐减。

达能上周称，中国婴幼儿配方奶粉需求情况正在改善，但主要得益于像Nutrilon等在网上销售的高端品牌，而非主流品牌多美滋。

“电商是中国妈妈们的避险之地，”达能执行长Emmanuel Faber称。

中国市场研究集团(China Market Research Group)的James Roy称，消费者一直关注安全，如今还日益注重营养。

一些本土品牌也以营养价值为卖点，向他们的国际竞争对手发起挑战。康师傅控股(0322.HK)打出了食材天然和家常便饭两大招牌，饮品企业加多宝则以其凉茶含有中药成分可“去火”作为广告。

“我们正在建议客户在这方面更多作为，这是大有潜力的领域，”James Roy说。

根据尼尔森数据，去年三季度中国健康食品销售增长15%，而食品市场的销量仅增长5%。

从尼尔森中国消费者信心指数看，健康已成为中国城镇消费者最关注的事情。

“为了保持身体健康，我们认为越来越多的中国消费者会愿意花大价钱购买健康食品，”尼尔森中国高级副总裁Kiki Fan说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。