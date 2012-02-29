年度汽车排行榜出炉 斯巴鲁居榜首

路透底特律2月28日电（记者 Ben Klayman）---美国《消费者报告》杂志年度汽车质量报告显示，本田汽车痛失榜首宝座，马自达和克莱斯勒表现则大幅改观。

本田过去四年稳居榜首，今年则以72分的评分，在13家汽车厂商中排名第四。

本田排名下滑，是由於数个改款车型的问题，思域和奥德赛等改款车型得分低於同款旧版。

斯巴鲁以75分的成绩，首次在堪称消费者购车指南的此项报告中居榜首，马自达和丰田紧随其後，分别为74和73分。

该杂志汽车测试中心高级主管David Champion在声明中称：“尽管日本汽车商仍占据前五，但领先优势在缩小。从本田和丰田近期一些改款车型看，成本削减是显而易见的。”

《消费者报告》调查结果，在汽车营销中被广泛引用，对消费者的影响力也很大。

马自达表现改善最明显，去年列第七，今年整体评分上升了9分。《消费者报告》称，这在一定程度上归因于马自达放弃了两款口碑较差的车型。

尽管克莱斯勒仍垫底，但得分上升8分至51分，是得分提升第二大的厂商，主要归功于其全面改款。

福特汽车排名则从第五下滑至第10，虽然其道路试验得分上升了2分，但消费者对其MyFord Touch互动导航系统评价欠佳，影响到总体评分。

完整报告可通过www.consumerreports.org获取。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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