年度汽车排行榜出炉 斯巴鲁居榜首

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透底特律2月28日电（记者 Ben Klayman）---美国《消费者报告》杂志年度汽车质量报告显示，本田汽车痛失榜首宝座，马自达和克莱斯勒表现则大幅改观。
本田过去四年稳居榜首，今年则以72分的评分，在13家汽车厂商中排名第四。
本田排名下滑，是由於数个改款车型的问题，思域和奥德赛等改款车型得分低於同款旧版。
斯巴鲁以75分的成绩，首次在堪称消费者购车指南的此项报告中居榜首，马自达和丰田紧随其後，分别为74和73分。
该杂志汽车测试中心高级主管David Champion在声明中称：“尽管日本汽车商仍占据前五，但领先优势在缩小。从本田和丰田近期一些改款车型看，成本削减是显而易见的。”
《消费者报告》调查结果，在汽车营销中被广泛引用，对消费者的影响力也很大。
马自达表现改善最明显，去年列第七，今年整体评分上升了9分。《消费者报告》称，这在一定程度上归因于马自达放弃了两款口碑较差的车型。
尽管克莱斯勒仍垫底，但得分上升8分至51分，是得分提升第二大的厂商，主要归功于其全面改款。
福特汽车排名则从第五下滑至第10，虽然其道路试验得分上升了2分，但消费者对其MyFord Touch互动导航系统评价欠佳，影响到总体评分。
完整报告可通过www.consumerreports.org获取。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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