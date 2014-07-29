《消费者报告》呼吁丰田召回潜存刹车故障的凯美瑞混合动力车

路透底特律7月28日(记者 Ben Klayman) - 《消费者报告》(onsumer Reports)周一呼吁丰田公司(7203.T)召回17.75万辆老款凯美瑞混合动力轿车，以解决潜在的的动力刹车故障问题。

《消费者报告》称，丰田公司决定对2007-2011年产凯美瑞出现的两个不同问题采取免费维修或延长保修期限的做法做的还不够。

杂志称：“消费者报告认为，丰田应召回这些汽车。问题在于这是关键安全系统中出现的一系列已经被承认的缺陷。”

“召回比单纯的维修更全面，也更能为众人所知，车主不必在汽车符合维修要求前等待问题发生。此外，不同于延长保修期，召回没有时间限制，可主动进行。”

丰田发言人约翰·汉森(John Hanson)在电邮声明中表示，公司正在与美国国家公路交通安全管理局(HTSA)安全监管人员合作调查相关问题。

他说：“我们认为，我们为解决这个问题所采取的行动是合适的，我们会继续配合NHTSA的调查。”

《消费者报告》称，丰田是由于消费者向NHTSA投诉才做出这些决定的。该杂志称，消费者过去几年的投诉涉及刹车失灵、刹车踏板不灵敏和其他问题。

在接到59起关于助力制动间歇性失灵的投诉后，NHTSA对2007和2008年生产的大约3万辆凯美瑞混合动力轿车进行了“初步评估”调查。

该杂志称，他们对2007和2008年生产的凯美瑞进行审查发现，关于刹车制动的投诉有269起，发生了14起车祸，5人受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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