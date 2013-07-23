全球消费者信心增强 就业忧虑减弱--调查

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
* 美国、中国和日本的消费者第二季更加乐观
* 印尼仍是消费者信心最强的国家
* 葡萄牙消费者信心最弱
路透伦敦7月23日 - 一项调查显示，全球消费者信心第二季增强，美国、中国和日本的消费者对就业、个人财务和支出意愿的看法更加乐观。
尼尔森(Nielsen)公布的季度调查显示，印尼仍是消费者信心最强的国家，随后是菲律宾，印度排名第三。
葡萄牙的消费者仍最为悲观，匈牙利和意大利的消费者信心并列第二差。这份调查是葡萄牙政治危机深化之前进行的。
由于欧洲民众持续受到来自政府削减预算、增税以及高失业等方面的压力，29个欧洲国家中有14个国家的消费者信心下滑。
“欧洲消费者处于固化模式，事实上，我们发现层次很分明，德国消费者信心最强，其次是英国和法国，然后意大利和希腊的消费者信心均较低而且在下降，”尼尔森旗下The Cambridge Group的首席分析师Venktatesh Bala表示。
尼尔森全球消费者信心指数第二季上升1点至94，上季为上升2点。不过读值低于100意味着消费者对前景的总体看法悲观。
Bala说，全球最大经济体--美国的消费者信心提高，反映出就业机会增加、房价上涨和股市上扬。
“当消费者感觉更有钱，而且还对找到工作或保住工作觉得更安心，他们自然会更具信心...这逆转了2008-2009年的情况，当时裁员人数飙升、房价大跌而且股市触底，”Bala指出。
由于日本首相安倍晋三采取积极措施刺激经济，日本消费者信心跳升。
拉美消费者信心连续第二个季度下滑。但是该地区和亚太的消费者对未来12个月的就业和个人财务前景看法最乐观。
北美消费者对即刻支出意愿的看法最乐观。
巴基斯坦、希腊和哥伦比亚第二季消费者信心较第一季的增幅最大。但希腊仍是全球消费者信心最弱的国家之一。以色列、挪威和墨西哥的消费者信心降幅最高。
5月13日至5月31日期间进行的尼尔森调查访问了58个国家的29,000多名在线消费者。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。