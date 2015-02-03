《热点透视》低增长消费用品股市盈率逼近极限

撰稿 Kevin Allison；编译 许娜

路透芝加哥2月2日 - 低成长消费股正在逼近极限。宝洁(宝硷,P&G) 、帝亚吉欧(Diageo) 和联合利华(Unilever) 等消费股，基于未来一年预期获利的预期市盈率(本益比)现为20倍。尽管这些企业在新兴和发达市场的业务增长料低迷，甚至是零增长。消费股的支持者应该要感谢渴望高收益率的投资者，因为他们在追捧提供稳定股息的个股。

相比接近于零的主权债券收益率，3%的股息收益率很容易吸引到投资者。但这些股票已经显得昂贵。拥有优质评等的企业通常会显得贵，因为他们正在成长。虽然这些大型跨国消费企业大致运营良好，而且财务状况稳健，但就算他们只是想维持现状，也还是得下一番苦功。在超市货架上的激烈竞争、富国家庭支出不见增长、以及海外成长令人失望，让消费用品领域的多数大型股在提高营收方面吃尽苦头。

比如说，剔除并购、资产剥离和汇率波动因素后，截止12月的三个月，宝洁的家庭用品营收仅仅增长了2%。经特殊项目和汇率调整后，宝洁上季获利在成本节省的提振下增长了6%。但是，削减成本不可能无止尽。联合利华和帝亚吉欧也都遇到了类似挑战。

那么股价为什么这么高呢？答案可能就在债市。尽管持续数年的近零利率，全球部分主要经济体仍濒临通缩边缘，部分国家的债券收益率已降为负值。渴望更高回报的投资者是有一些选择，其中之一就是买入消费日用品股，以获取股息收益。