欧洲个股：德国大陆集团将扩大其中国合肥轮胎厂产能

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福6月3日 - 德国汽车零件供应商--大陆集团(Continental) 周三表示，将扩大其中国合肥轮胎厂的产能，在该厂将投资逾2.5亿欧元。
该公司在声明中称，到2019年，合肥的乘用车轮胎年产量将由500万增长至1,400万，自行车轮胎产量到2025年将由当前的约200万增长至1,300万。
“由于产能扩张...聘用人数将由当前的1,150人增加到2,700,”董事会成员Nikolai Setzer表示。
大陆集团4月曾表示，未来五年将在中国投资约10亿欧元。该公司希望到2020年将亚洲的营收份额由当前的20%提高至30%。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。