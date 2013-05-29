苹果执行长库克称可穿戴式电脑或会成为下一个明星产品

路透5月29日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克周二看好该公司继续“领先潮流”，可穿戴式电脑也许会成为下一个明星产品。

“探索这个领域的时机已经成熟，”库克在All Things Digital年会上表示。会上聚集了众多科技和媒体高层。

周二苹果股价收报441.439美元。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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