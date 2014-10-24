苹果CEO库克称在华非常公开地讨论了隐私问题--新华

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北京10月24日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克接受新华社采访时称，与中国国务院副总理马凯就隐私和安全问题进行了非常公开的对话。
这是库克周三在北京与马凯会面后首次发表公开评论。
库克在采访中称，将刚刚发布的Apple Pay移动支付服务带到中国是苹果在华的首要任务之一，他仍在努力了解必需的步骤。
库克指出，中国市场对苹果非常重要，其所有产品都会带到中国来，Apple Pay位于名单的首位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”