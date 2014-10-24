苹果CEO库克称在华非常公开地讨论了隐私问题--新华

路透北京10月24日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克接受新华社采访时称，与中国国务院副总理马凯就隐私和安全问题进行了非常公开的对话。

这是库克周三在北京与马凯会面后首次发表公开评论。

库克在采访中称，将刚刚发布的Apple Pay移动支付服务带到中国是苹果在华的首要任务之一，他仍在努力了解必需的步骤。

库克指出，中国市场对苹果非常重要，其所有产品都会带到中国来，Apple Pay位于名单的首位。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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