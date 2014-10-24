苹果CEO库克称在华非常公开地讨论了隐私问题--新华

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月24日 - 苹果 首席执行官库克接受新华社采访时称，与中国国务院副总理马凯就隐私和安全问题进行了非常公开的对话。
这是库克周三在北京与马凯会面后首次发表公开评论。
库克在采访中称，将刚刚发布的Apple Pay移动支付服务带到中国是苹果在华的首要任务之一，他仍在努力了解必需的步骤。
库克指出，中国市场对苹果非常重要，其所有产品都会带到中国来，Apple Pay位于名单的首位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)