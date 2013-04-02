更正：美国工厂活动降温 暗示经济放缓

2012年10月11日在美国一家本田汽车组装厂拍到的图片。 REUTERS/Paul Vernon

(更正：因译文有误，内文第14段中“维持库存”更正为“库存保持在较低水平”)

* 3月工厂活动放缓，因订单疲弱

* Markit调查显示制造业活动加速

* 2月建筑支出增长1.2%

路透华盛顿4月1日 - 美国3月工厂活动增速为三个月来最慢，暗示经济在第一季结束之际失去一些动能，财政政策收紧的影响开始显现。

今年迄今的数据基本没有显露加税，以及3月1日起生效的850亿美元政府减支已让经济承压的迹象。

“该数据说明经济可能在第一季末已开始放缓，或许反映了加税和减支等财政因素的影响，”道明证券资深分析师Millan Mulraine称。

美国供应管理协会(ISM)周一称，3月全国工厂活动指数从2月的54.2降至51.3。数据高于50意味着扩张。其中降幅多数缘自新订单，而新订单是未来增长情况的重要指标。

与ISM报告不同，另一份报告显示制造业在3月成长动力增强，因订单增长强劲，1-3月季度制造业表现为两年来最佳。

金融数据公司Markit公布，美国上月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的54.3升至54.6。该指数高于50表明产业扩张。

虽然两项调查的分项指数相同，但所占权重并不相同。

经济学家和投资者更加关注ISM报告，因该项调查历史更悠久，一般来说，对于美国总体经济活动的衡量也更准确。

美国股市在清淡交投中下跌，标准普尔500指数.SPX从上周四所创历史收盘高位回落。美国金融市场上周五因公众假期休市。

美国长期公债价格上涨，美元兑日圆跌至将近一个月低点。

“我们开始看到政府减支将令一些领域需求减少，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。“受到全面减支影响的领域必须做出调整。”

**第一季增长强劲**

美国劳工部3月就业报告将于周五公布，或能进一步显示美国经济状况。

尽管工业活动上月放缓，但仍具有一定力道。出口订单指数触及一年高位，制造业就业指数为6月以来最高。

此外，制造商及其客户仍然倾向于持有库存，分析师称这预示今年稍后制造业活动将加速。

不过上月制造业回落并没有改变对第一季经济增长加速的看法。

商务部周一公布的报告显示，建筑支出2月增长1.2%，令第一季形势更显乐观。1月建筑支出为下滑2.1%。

这份建筑支出报告进一步表明，第一季经济成长较前季加快。去年第四季的经济成长环比年率仅为0.4%。

就业、消费支出、工业生产和房屋市场数据都一直保持相对强劲。

建筑支出报告公布后，一些经济学家上调对1-3月经济增长的估测。

Macroeconomic Advisers将预估上调0.1个百分点至3.6%。摩根大通的预估从2.7%调高至3.8%。经济成长预估上调部分是由于消费支出强劲。美国商务部上周五公布了消费支出报告，当时金融市场休市。

楼市不再是经济拖累因素，住房建设在去年对经济成长作出贡献，为2005年以来首次，预计今年亦将扶助经济成长。

“楼市正在被点燃，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“尽管仍存在风险，但进一步改善的所有条件都已具备。即使在财政紧缩的情况下，楼市将令经济继续保持前行。”

民间非住宅建筑支出增长0.4%，前一个月为下降5.9%。

公共部门建筑支出增长0.9%，为连续第二个月上升。联邦政府项目支出下降1.1%。

各州和地方政府支出上升1.1%，为连续第二个月增加。各州和地方政府的支出远远大于联邦项目。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张涛/李爽)

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